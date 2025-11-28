Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής στη Ρόδο που σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ: «Κλειδί» οι καταθέσεις

Δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με το Cretalive, στο Πεδίο Βολής στη Ρόδο, όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ από χειροβομβίδα.

Τα ευρήματα από το Πεδίο Βολής στη Ρόδο θα εξεταστούν αρμοδίως, ωστόσο δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αν κάποια απ’ αυτά συνδέονται με θλιβερό συμβάν με την χειρομβοβίδα με αποτέλεσμα τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ και τον σοβαρό τραυματισμό του επιλοχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Γαλυφιανάκη είναι στη Ρόδο από το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά ως προς τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι καταλυτικές θα είναι οι μαρτυρίες που θα ληφθούν που ίσως διαφωτίσουν τι συνέβη στο Πεδίο Βολής.

Τι προηγήθηκε της τραγωδίας και ποια ήταν η «πεπατημένη» σε ασκήσεις τέτοιου τύπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος τόσο για λόγους ασφαλείας (βάσει πρωτοκόλλου) όσο και για λόγους εξερεύνησης.

Στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν τα δύο στρατιωτικά οχήματα μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Στο ένα απ’ αυτά, σε μία «Καναδέζα» είναι φορτωμένα τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.

Θρήνος στην κηδεία του 19χρονου – Τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη σημαία το φέρετρό του

Με την γαλανόλευκη να τον σκεπάζει, ο Ραφαήλ Γαλυφιανάκης έγινε “άγγελος” για να πετάξει στους ουρανούς. Η κηδεία του 19χρονου οπλίτη, που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρόδο, έγινε σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι για να αποχαιρετήσουν το χαμογελαστό και καλοσυνάτο παιδί.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς, η αδελφή, ο παππούς και οι γιαγιάδες του. Ο νεαρός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία με στρατιωτικές τιμές από άγημα του στρατού.

“Σε ευχαριστώ γι’ αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο” ανέφερε ο πατέρας του Μανώλης Γαλυφιανάκης στον επικήδειο που εκφώνησε.

«Τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή»

Στην “καθαρή ψυχή” και στο “υψηλό φρόνημα” του Ραφαήλ στάθηκε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, εκφωνώντας επίσης επικήδειο.

“Σε κάθε χτύπο από τις καμπάνες που ηχούν πένθιμα, οι καρδιές όλων ραγίζουν. Υπήρξες ένας νέος με όνειρα ·όταν το καθήκον σε κάλεσε στάθηκες όρθιος, σταθερός και αφοσιωμένος υπηρετώντας την πατρίδα με γενναιότητα και αξιοπρέπεια.

(…)Αποχαιρετούμε έναν φύλακα της πατρίδας έναν άνθρωπο που τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί με τον πόνο, κρατάμε και την υπόσχεση ότι το όνομά σου δεν θα χαθεί

Θα θυμόμαστε για πάντα το χαμόγελο, το χαρακτήρα και τη γενναιότητά του”.