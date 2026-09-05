Ελλάδα

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week - Σύμφωνα με μαρτυρίες λίγο πριν από την πτώση το αεροσκάφος έβγαζε καπνούς
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά στην Τανάγρα
Κλαούντιο Σούμπασι
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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πτήση επίδειξης του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο χειριστών μετά την μοιραία πτώση του Phantom στην Τανάγρα στο πλαίσιο του Athens Flying Week.

Το ΕΚΑΒ ήταν η πρώτη υπηρεσία που έσπευσε στην Τανάγρα, φτάνοντας στο σημείο της τραγωδίας πριν από την Πυροσβεστική και την Πολεμική Αεροπορία.

Με δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μάλιστα το προσωπικό του ΕΚΑΒ που εντόπισε τις δύο σορούς.

Παράλληλα δυο άτομα τραυματίστηκαν από τα θραύσματα του αεροσκάφους. Πρόκειται για αλλοδαπούς από την Δομή της Ριτσώνας που δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο, καθώς φέρουν μόνο εκδορές στην πλάτη.

Το σημείο στο εργοστάσιο που έπεσε το αεροπλάνο

Τμήμα του Phantom βρίσκεται μέσα στο εργοστάσιο
Τμήμα του Phantom βρίσκεται μέσα στο εργοστάσιο

Η επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για τον θάνατο των δύο πιλότων αναφέρει:

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας».

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Παράλληλα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας με ανάρτηση στο Χ υπογράμμισε ότι «η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας».

«Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα, όταν το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4) συνετρίβη.

Τανάγρα
Πτώση Phantom στην Τανάγρα / Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν κάποια μαρτυρία που να επιβεβαιώνει ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους.

Τανάγρα
Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS
Tanagra
Nikos Mitrousias / Intime via REUTERS

Στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό συνεργείο για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ στις φωτογραφίας βλέπετε το σημείο που βρέθηκαν οι δυο σοροί.

Τανάγρα
Το σημείο που βρέθηκαν οι σοροί των δυο πιλότων
Τανάγρα

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την έναρξη της επίδειξής του, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν το αεροπορικό σόου από κοντινή απόσταση.

Τανάγρα
(AP Photo)
Τανάγρα
(AP Photo/Kallista Allaway)

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν από την πτώση το αεροσκάφος φέρεται να έβγαζε καπνούς.

Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο, ενώ έχουν ξεσπάσει φωτιές σε δύο διαφορετικά σημεία.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης και αντιμετώπισης του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μία ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν επτά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Φωτιά στην Τανάγρα
Φωτιά στην Τανάγρα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος κατέπεσε σε χώρο επιχείρησης.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένοι, ενώ από τη διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησε άμεσα η εκκένωση του χώρου. Το Athens Flying Week έχει διακοπεί προσωρινά.

Μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του F-4E Phantom

Το F-4E Phantom είναι διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος, με τον πιλότο και τον αξιωματικό οπλικών συστημάτων να συνεργάζονται για την εκτέλεση των αποστολών.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλήρωμα: 2 άτομα Κινητήρες: 2 General Electric J79 turbojet με μετάκαυση

Ώση: περίπου 17.900 λίβρες

Εκπέτασμα πτερύγων: 11,7 μέτρα

Μήκος: 19,1 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 2.370 χλμ./ώρα (Mach 2,2)

Μέγιστο επιχειρησιακό ύψος: άνω των 15.240 μέτρων (50.000 πόδια)

Δυο τραυματίες από θραύσματα

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