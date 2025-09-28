Τατόι: Κορίτσι 1,5 έτους και η μητέρα της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο σε πάρκο – Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο

Λίγες ημέρες μετά το ατύχημα με το κορίτσι 9 χρόνων στην Αρτέμιδα, όπου έπαθε ηλεκτροπληξία αγγίζοντας γυμνά καλώδια κολόνας φωτισμού σε παιδική χαρά, ένα νέο περιστατικό, αυτή τη φορά στο Τατόι και με θύματα μία μητέρα και το 1,5 χρόνων κοριτσάκι της, έρχεται να προκαλέσει περισσότερη ανησυχία.

Το νέο περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09.2025). Η μητέρα και η κόρη της έπαθαν ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε πάρκο με ζώα σε καφετέρια στο Τατόι.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η μικρή κοίταζε τα ζώα όταν ακούμπησε ξύλο από την περίφραξη του πάρκου. Χωρίς να το ξέρει, κάτω από το ξύλο υπήρχε ένα σκοινί με ρεύμα.

Λόγω του ότι η μητέρα της μικρής της κρατούσε το χέρι, έπαθε και η ίδια ηλεκτροπληξία.

«Υπάρχει ένας πλαισιωμένος χώρος με ξύλα, όπου μέσα έχει άλογα. Ακριβώς κάτω από το ξύλο, έχει ένα σκοινί, σαν κορδέλα, το οποίο έχει ρεύμα. Το παιδί καθώς κοιτούσε τα άλογα ακούμπησε με το χέρι της αυτή την κορδέλα, και τη χτύπησε το ρεύμα. Το παιδί άρχισε να κλαίει, ενώ το ρεύμα διαπέρασε και τη μητέρα του, την αδελφή μου, που της κρατούσε το χέρι», είπε στο ίδιο η θεία της μικρής.

Μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο καθώς ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη και τη νοσηλεία τους.

«Έχουν πάει σε νοσοκομείο, και το παιδί αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Η αδελφή μου δεν ήθελε με τίποτα να το αφήσει, αλλά επειδή ένιωθε και εκείνη περίεργα, πήγε και εκείνη στο νοσοκομείο. Μόλις τώρα έγιναν οι εξετάσεις, το καρδιογράφημα, και οι γιατροί τής βρήκαν αρρυθμίες και θέλουν να την κρατήσουν», ανέφερε ακόμη.

Όπως καταγγέλλει, δεν υπήρχε ούτε μία σήμανση που να υποδηλώνει πως το συγκεκριμένο σημείο έχει ρεύμα. Οι υπεύθυνοι της καφέτεριας, μετά το περιστατικό, κόλλησαν ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η οικογένεια αναμένεται να καταθέσει μήνυση κατά της επιχείρησης.

Μήνυση και από την οικογένεια της 9χρονης στην Αρτέμιδα

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, το κορίτσι 9 χρόνων που έπαιζε σε παιδική χαρά της Αρτέμιδας, έπαθε ηλεκτροπληξία όταν από λάθος ακούμπησε γυμνά καλώδια κολόνας φωτισμού.

Η μητέρα της κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν είδε να πέφτει το ρεύμα στο σημείο και δεν μπορούσε να βρει την κόρη της.

Το κορίτσι ενημέρωσε τη μητέρα του για όσα συνέβησαν, λέγοντάς της ότι πονούσε το χέρι της και ότι είχε μουδιάσει.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ και υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Μετά το περιστατικό, οι γονείς υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες. Ο δήμος ανέφερε πως συχνά κάποιοι ασυνείδητοι κλέβουν τα καπάκια προστασίας των κολονών με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτεθειμένα τα γυμνά καλώδια.