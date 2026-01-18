Ταΰγετος: Αγνοούνται 8 ορειβάτες – Είναι εγκλωβισμένοι σε χαράδρα

Συναγερμός έχει σημάνει καθώς οκτώ ορειβάτες αγνοούνται στον Ταΰγετο το πρωί της Κυριακής (18.1.26).

Ανάμεσα στους ορειβάτες που αγνοούνται στον Ταΰγετο είναι και μία γυναίκα, με τις Αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα κοντά στην κορυφή Προφήτης Ηλίας, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί ήδη τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς οι ορειβάτες έχουν δηλώσει ότι τέσσερα από τους οκτώ είναι ελαφρά τραυματίες με τη γυναίκα να φέρεται να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου 15 λεπτά πριν από τις 13:00 το μεσημέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και της 6ης ΕΜΑΚ, την 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα Ίκαρος (drone) Πελοποννήσου, ενώ στην περιοχή έσπευσε και ένα ελικόπτερο.

Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο.

«Υπάρχει επικοινωνία των ορειβατών με τους πυροσβέστες», δήλωσε στο ΕΡΤnews o αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης, Δημοσθένης Κακούρος.