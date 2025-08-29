Ελλάδα

Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Κατασχέθηκαν πάνω από 8.000 ευρώ, κροτίδες και ένα σπαθί

Επίσης στο σπίτι του βρέθηκαν ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, 62 φυσίγγια, αυτοσχέδιο βεγγαλικό, 28 κροτίδες καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών
Τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν στον Ταύρο

Στην σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού άντρα προχώρησαν οι αρχές, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του και τον εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών στο σπίτι του στον Ταύρο, προχώρησαν οι αρχές.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου (23.08.2025) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, έχοντας λάβει καταγγελία σε βάρος του 38χρονου για ενδοοικογενειακή βία, προχώρησαν σε έρευνα μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Ταύρου. Στελέχη των αρχών, εντόπισαν πάνω από 8.000 ευρώ, όπλα, φυσίγγια και ναρκωτικά, τα οποία και κατάσχεσαν.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • 62 φυσίγγια,
  • αυτοσχέδιο βεγγαλικό,
  • 28 κροτίδες,
  • σπαθί,
  • πυροβόλο όπλο (πιστόλι)
  • γεμιστήρας με -6- φυσίγγια,
  • ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,
  • 2 μάσκες τύπου full face,
  • μάσκα κάλυψης προσώπου,
  • μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),
  • μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και
  • το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μια 45χρονη επιχειρηματίας η ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη
Η Porsche που ανήκει σε ιδιοκτήτρια επιχείρησης μανικιούρ πεντικιούρ τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες εμβόλισε ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ
Η σπασμένη ηλιοροφή από την οποία έφυγε η οδηγός της Porsche 36
Newsit logo
Newsit logo