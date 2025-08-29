Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Κατασχέθηκαν πάνω από 8.000 ευρώ, κροτίδες και ένα σπαθί

Στην σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού άντρα προχώρησαν οι αρχές, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του και τον εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών στο σπίτι του στον Ταύρο, προχώρησαν οι αρχές.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου (23.08.2025) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, έχοντας λάβει καταγγελία σε βάρος του 38χρονου για ενδοοικογενειακή βία, προχώρησαν σε έρευνα μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Ταύρου. Στελέχη των αρχών, εντόπισαν πάνω από 8.000 ευρώ, όπλα, φυσίγγια και ναρκωτικά, τα οποία και κατάσχεσαν.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

62 φυσίγγια,

αυτοσχέδιο βεγγαλικό,

28 κροτίδες,

σπαθί,

πυροβόλο όπλο (πιστόλι)

γεμιστήρας με -6- φυσίγγια,

ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,

2 μάσκες τύπου full face,

μάσκα κάλυψης προσώπου,

μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),

μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και

το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.