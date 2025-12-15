Ελλάδα

Τέμπη: «Έρχεται το οξυγόνο» στέλνει μήνυμα ο Νίκος Πλακιάς μετά τις δηλώσεις από τη Μαρία Καρυστιανού

«Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά», είχε πει λίγο πριν η Μαρία Καρυστιανού
Νίκος Πλακιάς
Νίκος Πλακιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις που έκανε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης  πολιτικού κινήματος, ο Νίκος Πλακιάς με έξι λέξεις έδωσε νέες διαστάσεις στην κινητικότητα που παρατηρείται από τον σύλλογο των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη.

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (16.12.2025), ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, φαίνεται να παίρνει τη σκυτάλη των εξελίξεων από τη Μαρία Καρυστιανού.

Στο μήνυμά του, έκανε αναφορά στο σύνθημα που κυριάρχησε μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ !!!».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στον ΣΚΑΪ, όπου μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην πρώτη γραμμή μίας πολιτικής πρωτοβουλίας, εφόσον αυτή προκύψει μέσα από οργανωμένο κοινωνικό κίνημα.

«Εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Μαρία Καρυστιανού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κοινωνική αντίδραση που έχει αναπτυχθεί μετά την τραγωδία να λάβει και κομματική μορφή.

 

«Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως», δήλωσε η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

