Τέμπη: «Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στον χώρο του δυστυχήματος» κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου

Οι γονείς του 34χρονου Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος, κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη, ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη που χειρίζεται τη δικογραφία με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο και αφορά την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Οι γονείς, που έχουν δηλώσει και υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση, κατέθεσαν πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο «συντονιστή» στις εργασίες που έλαβαν χώρα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Επικαλέστηκαν μάλιστα και συγκεκριμένα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου, προς επίρρωσιν των ισχυρισμών τους και έκανε λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών που ο κ. Τριαντόπουλος είχε βασίσει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων ανέφεραν ότι «η παρουσία του πρωθυπουργού στον χώρο του δυστυχήματος όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».

Όπως τόνισαν εξαιτίας της αλλοίωσης στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος πολλοί συγγενείς, όπως και η δική τους οικογένεια , αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία και να φωτίσουν σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, την ώρα μάλιστα που πενθούσαν για τον χαμό του παιδιού τους.

Επιπλέον, οι γονείς του Βάιου εισέφεραν στοιχεία που όπως τόνισαν δείχνουν τις μεθοδεύσεις με τις οποίες τα ελεγχόμενα πρόσωπα προσπαθούν να αποκρύψουν τον συντονισμό, τις ενέργειες και τις εντολές σχετικά με την παράνομη επέμβαση στο χώρο και την επιχείρηση μπαζώματος της αλήθειας.

Η αρεοπαγίτης ανακρίτρια συνεχίζει την κύρια ανάκριση για υπόθεση και στο τέλος της έρευνας θα καλέσει σε απολογία τους κατηγορούμενους.

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάκριση, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, για τα περαιτέρω.