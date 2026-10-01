Κρήτη: Η κακοκαιρία σαρώνει Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι – Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα

Δραματικές ώρες ζει η Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία σφυροκοπά το νησί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αφήνοντας πίσω της έναν νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, κατεστραμμένες γέφυρες και σοβαρές ζημιές. Ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός, ενώ σε αρκετές περιοχές τα ορμητικά νερά έχουν καλύψει δρόμους και έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές στην Κρήτη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό και την Πολιτική Προστασία να στέλνει διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Ποτάμια έχουν υπερχειλίσει, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν μέχρι τη θάλασσα, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση.

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Στις 10:00 παρά, στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο ενώ στις 10:15 νέο μήνυμα του 112 ήχησε στο Λασίδι.

Ρέθυμνο: Νεκρός ο κτηνοτρόφος – «Φούσκωσε» επικίνδυνα ο Γεροπόταμος

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Τετάρτης, όταν είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, καταπλακωμένος από φερτά υλικά.

Λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο, καλώντας τους κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μυλοπόταμο να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

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Μεγάλη είναι η ανησυχία και στο Πέραμα Ρεθύμνου, όπου ο Γεροπόταμος έχει «φουσκώσει» επικίνδυνα. Η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά μετά τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις και υπάρχει φόβος για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στα Ζωνιανά, τα νερά εισέβαλαν στο υπόγειο κατοικίας κοντά στο γήπεδο, προκαλώντας, σύμφωνα με τον 43χρονο ιδιοκτήτη, ζημιές που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Όπως ανέφερε, καταστράφηκαν οικοσκευές, αποθηκευμένα προϊόντα και προικιά νέου ζευγαριού που ετοιμάζεται να παντρευτεί, ενώ χάθηκαν περίπου ένας τόνος πετρέλαιο και μισός τόνος λάδι.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στο οδικό δίκτυο, ενώ στον Μυλοπόταμο κατέρρευσε γέφυρα στην περιοχή της Μονής Διοσκουρίου.

Οριακή παραμένει η κατάσταση στον ποταμό Δρακουλιάρη, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει επικίνδυνα μετά την έντονη βροχόπτωση. Εικόνες από drone καταγράφουν από ψηλά την κατάσταση σε Μαλάδες και Φοινικιά.

Ηράκλειο: Ποτάμια υπερχείλισαν – Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Ηράκλειο. Στις Μαλάδες, τα νερά έχουν φτάσει σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, ενώ η στάθμη των ποταμών έχει ανέβει επικίνδυνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλισε στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε διασπορά για την παροχή βοήθειας, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου έχει κινητοποιήσει μηχανήματα έργου.

Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, η ορμή των νερών προκάλεσε επίσης μεγάλες καταστροφές. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί σε σημείο του, ενώ τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα.

Προβλήματα υπάρχουν και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου δρόμοι έχουν κλείσει λόγω των πλημμυρών. Μεταξύ αυτών είναι ο δρόμος από το Νεκροταφείο Θραψανού προς Ζωφόρους, ο δρόμος Θραψανό – Απόστολοι, ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει το Χουμέρι με τον Γαλατά και τμήμα της επαρχιακής οδού Γαλατά – Βόνης.

Λασίθι: Αυτοκίνητα καλύφθηκαν από λασπόνερα στη Σητεία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και στο Λασίθι. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το Παλαίκαστρο Σητείας, όπου μεγάλες ποσότητες νερού έχουν πλημμυρίσει χώρο στάθμευσης και έχουν καλύψει αυτοκίνητα.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όλα τα σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με τον Δήμο, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον Κάμπο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Παράλληλα, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο στο ύψος της Κεράς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν οχήματα.

Οι συνεχείς βροχές έχουν προκαλέσει ζημιές και σε καλλιέργειες σε διάφορα σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα, καθώς και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.