Θεοφάνεια: Απρόοπτο στον αγιασμό των υδάτων στο Ηράκλειο – Έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό

Πάνω στην προσπάθεια των ανδρών να αρπάξουν τον σταυρό και να πάρουν την ευλογία, έσπασαν την άκρη του
Με απρόοπτα ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί των Θεοφανείων στο λιμάνι του Ηρακλείου. καθώς όταν άνδρες βούτηξαν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό, συνειδητοποίησαν πως αυτός είχε σπάσει.

Δεκάδες άνδρες, κάθε ηλικίας, αψήφησαν το κρύο και βούτηξαν στην παγωμένη θάλασσα του Ηρακλείου ώστε να συμμετάσχουν στο έθιμο των Θεοφανείων.

Θεοφάνεια

Θάλασσα

Ενώ ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ευγένιος πέταξε τον σταυρό, οι άνδρες ξεκίνησαν να κολυμπούν για να τον πιάσουν. Πάνω στην προσπάθειά τους να τον αρπάξουν, έσπασαν την άκρη του σταυρού.

Ελλάδα
