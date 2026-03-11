Θεσσαλονίκη: 10χρονος έπαθε ανακοπή σε κολυμβητήριο – Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο

Καρδιακή ανακοπή υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης (11.03.2026) 10χρονο παιδάκι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ, που εφάρμοσαν άμεσα πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.

Το παιδί επανήλθε και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή τεσσάρων διασωστών και ενός γιατρού ΕΚΑΒ.