Θεσσαλονίκη: 10χρονος έπαθε ανακοπή σε κολυμβητήριο – Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο

Το παιδί διακομίσθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής
Καρδιακή ανακοπή υπέστη 10χρονο παιδάκι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το παιδί επανήλθε και διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
Το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη / Eurokinissi

Καρδιακή ανακοπή υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης (11.03.2026) 10χρονο παιδάκι στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο μετέβησαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ, που εφάρμοσαν άμεσα πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής.

Το παιδί επανήλθε και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο μια Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή τεσσάρων διασωστών και ενός γιατρού ΕΚΑΒ.

Ελλάδα
