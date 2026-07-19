Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 66χρονος κατήγγειλε σε αστυνομικούς πως βίασε την σύντροφό του

Η 60χρονη φέρεται να μην έχει καταθέσει ακόμη στις αρχές
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Μία μυστήρια υπόθεση εξετάζουν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη από το πρωί του Σαββάτου (18.07.2027) καθώς 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του για τον βιασμό της συντρόφου του.

Ο 66χρονος μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, ομολογώντας τον βιασμό της 60χρονης συντρόφου του, μέσα στο διαμέρισμά της, όταν εκείνη του αρνήθηκε συνουσία.

Η 60χρονη φέρεται να μην έχει καταθέσει ακόμη στις αρχές.

Μετά την ομολογία, ο 66χρονος συνελήφθη και οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη.

Πληροφορίες από voria.gr

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