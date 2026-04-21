Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο έκοβε βόλτες στην Άνω Πόλη ανάμεσα σε περαστικούς – Δείτε βίντεο

Μετά τις δεκάδες αλεπούδες που έχουμε δει να κατεβαίνουν στο αστικό ιστό, ψάχνοντας για τροφή, αλλά και τον ταύρο που το έσκασε και ξεκίνησε να τρέχει σε εθνική οδό στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά οι Θεσσαλονικείς απόλαυσαν την βόλτα τους παρέα με ένα αγριογούρουνο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media φαίνονται το αγριογούρουνο να κόβει βόλτες σε πλακόστρωτο στην Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης, χωρίς να ενοχλείται στιγμή από τις φωνές των παιδιών και την παρουσία των περαστικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού τριγύρισε την περιοχή, κατέληξε σε γκαζόν του πάρκου, κοντά σε κάδους σκουπιδιών όπου πιθανότητα τον τράβηξαν οι μυρωδιές.

Οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Από την περίοδο της πανδημίας και μετά οικογένειες από αγριογούρουνα άρχισαν να εμφανίζονται στα πιο ορεινά σημεία της πόλης και όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμφιλιώνονται με την παρουσία των ανθρώπων και εμφανίζονται και σε πιο αστικά τοπία. Την Κυριακή εθεάθη αγριογούρουνο στο ρέμα της Τούμπας, μια περιοχή από όπου περνούν εκατοντάδες περιπατητές, ειδικά την απογευματινή ώρα που επέλεξε και το χαριτωμένο πλην άγριο ζώο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρθηκε, πριν από λίγες ημέρες ταύρος το έσκασε από το «σπίτι» του και ξεκίνησε να τρέχει σε εθνική στη Σίδνο της Θεσσαλονίκης, πριν εν τέλει ακινητοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη του.

Όσον αφορά τις αλεπούδες, τα περιστατικά είναι τόσα που πλέον δεν καταγράφονται καν.