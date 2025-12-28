Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Δέντρα έπεσαν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί και τις επόμενες ώρες
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα μεγάλα δέντρα και κλαδιά να πέσουν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr δέντρα έπεσαν στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονα προβλήματα, ενώ τουλάχιστον σε μία περίπτωση δέντρο έπεσε πάνω προκαλώντας ευτυχώς μικρές υλικές ζημιές.

Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ πνέει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 7 μποφόρ από βόρεια – βορειοδυτική κατεύθυνση.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.

Ακόμα ένα δέντρο έπεσε κοντά στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, στον δρόμο προς τα «Πράσινα Φανάρια», με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον οκτώ κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων που ήταν έτοιμα να πέσουν.

Ελλάδα
