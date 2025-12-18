Θεσσαλονίκη: Δευτέρα και Τρίτη απολογούνται τα μέλη του κυκλώματος trafficking – Οι οίκοι ανοχής, τα «φρουτάκια» και οι 17 συλλήψεις

Προθεσμία για να απολογηθούν κατά ομάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη (22-23.12.2025) πήραν από την A’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, μαστροπεία αλλοδαπών γυναικών, διεξαγωγή και διοργάνωση τυχερών παιγνίων «φρουτάκια», καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εις βάρος των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην Θεσσαλονίκη, ασκήθηκε ποινική δίωξη η οποία αφορά σωρεία πράξεων σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος. Μεταξύ άλλων η δίωξη αφορά: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία κατά συναυτουργία, διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση, συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (17.12.2025) στην Θεσσαλονίκη, 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται συνολικά 40 άτομα. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν ακόμη 3 κατηγορούμενοι για μαστροπεία, καθώς και οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την οποία προέκυψε η δομή της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και ο τρόπος δράσης της.

Όπως διαπιστώθηκε, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023, τα μέλη είχαν αναπτύξει διεθνές δομημένο δίκτυο με σκοπό την προαγωγή γυναικών στην πορνεία, τις οποίες εντόπιζαν κυρίως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ευρώπης και της Αφρικής.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, εκμεταλλεύονταν την ευάλωτη θέση των θυμάτων και προέβαιναν σε εξαπάτηση με την υπόσχεση αποκόμισης μεγάλων κερδών. Μάλιστα, σε μια περίπτωση οι αρχές συμπαίραναν ότι έγινε κατ’ επίφαση επίκληση δεσμού χρέους (Debt Bondage), που θα έπρεπε να αποπληρωθεί από το θύμα.

Η δράση τους

Διευθυντικό ρόλο στην οργάνωση, είχαν τρία αδέρφια, τα οποία ήταν ήταν υπεύθυνα για τη στελέχωση των οίκων ανοχής, τη διαχείριση των εκδιδομένων γυναικών σε θέματα συμπεριφοράς, τη χάραξη της «οικονομικής πολιτικής» της οργάνωσης (αμοιβές μελών, λειτουργικά έξοδα κλπ), την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών, καθώς και την παροχή οδηγιών και τον έλεγχο της δραστηριότητας τους.

Παράλληλα, τα τρία αδέρφια είχαν ενεργό ρόλο και συχνή φυσική παρουσία στους οίκους ανοχής, ειδικά για την εύρυθμη λειτουργία τους, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι, όταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, τους επέπλητταν.

Άλλα μέλη «βοηθούσαν» τα ηγετικά στελέχη να στατολογήσουν εκδιδόμενες γυναίκες αλλά και όσες απασχολούνταν ως υπηρετικό προσωπικό στους οίκους.

Τα μέλη της οργάνωσης, που εργάζονταν ως υπηρετικό προσωπικό στους οίκους ανοχής, επιδείκνυαν τα «προγράμματα» παροχής γενετήσιων υπηρεσιών στους υποψήφιους πελάτες, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνα και για την παραλαβή των χρηματικών ποσών. Προς την ίδια κατεύθυνση, άλλα μέλη εργάζονταν ως φύλακες– τσιλιαδόροι στους οίκους ανοχής, που διαχειρίζονταν η οργάνωση, καθώς και ως οδηγοί των γυναικών που εκδίδονταν για λογαριασμό της οργάνωσης.

Παράλληλα, διευθυντικό μέλος είχε αναπτύξει δραστηριότητα και στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, έχοντας την κύρια διαχείριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο οποίο έτερα μέλη ήταν αφανείς ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας.

Μάλιστα, το εν λόγω κατάστημα, δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο στον οποιοδήποτε, λειτουργώντας με «κλειστό» πελατολόγιο, ενώ το προσωπικό του καταστήματος είχε εφοδιαστεί με τηλεχειριστήριο, με το οποίο απενεργοποιούνταν άμεσα οι οθόνες με τα τυχερά παιχνίδια.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης, είχε αποκομίσει σημαντικά χρηματικά ποσά από την παράνομη δραστηριότητα, ενώ είχε προβεί και σε ενέργειες νομιμοποίησης των εγκληματικών τους εσόδων.

Συγκεκριμένα, η νομιμοποίηση λάμβανε χώρα με πράξεις, όπως αγορές ακινήτων, οχημάτων, επενδύσεις, καθώς και χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή, λάμβαναν συμβουλές από υπόχρεα πρόσωπα όπως λογιστές και φοροτεχνικούς.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε οικίες, οίκους ανοχής και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο,

πυροβόλο πιστόλι

2 πιστόλια κρότου

2 θήκες πιστολιού,

134 φυσίγγια,

3 σπρέι πιπεριού,

5 μαχαίρια,

μεταλλικό ρόπαλο του μπέιζμπολ,

2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,

πτυσσόμενο γκλομπ,

70.570 ευρώ, 500 δολάρια Αμερικής, 50 λίρες Αγγλίας, 200 δηνάρια Βόρειας Μακεδονίας,

2 Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα, 2 μοτοσυκλέτες,

31 κινητά τηλέφωνα, 1 tablet,

2 χρηματοκιβώτια,

17 ρολόγια,

6 φορητοί πομποδέκτες με φορτιστές και ακουστικά,

8 usb sticks,

3 κάρτες μνήμης, αντάπτορας καρτών,

φορητός ψηφιακός καταγραφέας φωνής, συσκευή ανίχνευσης σημάτων,

19 κεντρικές μονάδες υπολογιστή και

541 προφυλακτικά

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί και απελευθερωθεί 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων (υπήκοοι Κολομβίας, Βενεζουέλας και Βραζιλίας), ενώ επιπλέον τους παρασχέθηκε κατάλληλη αρωγή και προστασία μέσω των εξειδικευμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) “Our Rescue” και “A21”.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.