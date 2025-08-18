Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 2 συλληφθέντες για το έγκαυμα σε 5χρονο από παιχνίδι – «Τα μηχανήματα συντηρούνταν κανονικά»

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση με το 5χρονο αγόρι που έπαθε έγκαυμα σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

Για την εξοργιστική υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Το περιστατικό έγινε όταν το αγοράκι έπαιζε με το παιχνίδι που ονομάζεται «δαγκάνα» σε αναψυκτήριο της Θεσσαλονίκης. Τότε ακούμπησε μια ταινία led που υπάρχει γύρω από το παιχνίδι και υπέστη έγκαυμα, χωρίς ο τραυματισμός του να είναι σοβαρός.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου φέρεται να υποστηρίζει πως δεν φέρει καμία ευθύνη και πως υπεύθυνη για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία παιχνιδιών.

Όπως είπε, με την συγκεκριμένη εταιρεία συνεργάζονται αρκετά χρόνια χωρίς να έχει προκύψει ποτέ κάποιο πρόβλημα.

Ο Εισαγγελέας ζήτησε να προσκομιστούν στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Ο Ηλίας Ηλιάδης, δικηγόρος ιδιοκτήτη παιχνιδιών μίλησε στο newsit.gr αναφέροντας πως γίνονται κανονικά οι έλεγχοι και πιθανότητα προκλήθηκε βλάβη λόγω της υψηλής θερμοκρασίας καθώς τα παιχνίδια είναι σε εξωτερικό χώρο.

«Ο εντολέας μου έχει δηλώσει πως τα μηχανήματα συντηρούνται κανονικά και ότι πιθανότατα έχει προκληθεί μια αμυχή, μια βλάβη στη λεντοταινία που είναι στο περίγραμμα ενός τελείως ακίνδυνου παιχνιδιού. Το ατύχημα δεν έχει να κάνει με ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει να κάνει με τίποτα. Ενδεχομένως προκλήθηκε με την υψηλή θερμοκρασία επειδή είναι τα μηχανήματα έξω δεν είναι μέσα με εσωτερικό χώρο που κλιματίζεται. Θα δούμε ακριβώς τι συνέβη μόλις γίνει η προκαταρκτική εξέταση. Γινόταν έλεγχος στα παιχνίδια, φυσικά».