Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο bodybuilder και Tiktoker που διακινούσε αναβολικά

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος αθλητής του bodybuilding και Tiktoker που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της προμήθειας και διακίνησης παράνομων αναβολικών σκευασμάτων και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Μετά την απολογία του ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, να επιβληθούν στον Tiktoker οι όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. Οι δύο πρώτοι όροι επιβλήθηκαν τόσο στην 31 ετών αδελφή του όσο και στον 61 ετών πατέρα τους, που συνελήφθησαν, επίσης για διακίνηση αναβολικών.

Απολογούμενος, ο 35χρονος bodybuilder και influencer, φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής είπε ότι έκανε νόμιμο εμπόριο με τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα λειτουργούσαν γυμναστήριο-κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση παράνομα σκευάσματα, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και ιστοσελίδα για την προώθηση των προϊόντων τους.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια και στο γυμναστήριο-κατάστημα, κατά την ίδια ανακοίνωση, κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων: