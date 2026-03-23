Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο bodybuilder και Tiktoker που διακινούσε αναβολικά

Ο 35χρονος bodybuilder φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής είπε ότι έκανε νόμιμο εμπόριο με τα προβλεπόμενα παραστατικά
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος αθλητής του bodybuilding και Tiktoker που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της προμήθειας και διακίνησης παράνομων αναβολικών σκευασμάτων και μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής.

Μετά την απολογία του ενώπιον του 2ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, να επιβληθούν στον Tiktoker οι όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. Οι δύο πρώτοι όροι επιβλήθηκαν τόσο στην 31 ετών αδελφή του όσο και στον 61 ετών πατέρα τους, που συνελήφθησαν, επίσης για διακίνηση αναβολικών.

Απολογούμενος, ο 35χρονος bodybuilder και influencer, φέρεται να υποστήριξε ότι τα επίμαχα σκευάσματα δεν τα πήραν αθλητές, ενώ σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματα διατροφής είπε ότι έκανε νόμιμο εμπόριο με τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα λειτουργούσαν γυμναστήριο-κατάστημα, μέσω των οποίων διέθεταν προς πώληση παράνομα σκευάσματα, ενώ παράλληλα διατηρούσαν και ιστοσελίδα για την προώθηση των προϊόντων τους.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια και στο γυμναστήριο-κατάστημα, κατά την ίδια ανακοίνωση, κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων:

  • 1.266 κάψουλες και δισκία αναβολικών,
  • 301 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών,
  • 195 κάψουλες φαρμακευτικών σκευασμάτων,
  • 61 ενέσιμα φιαλίδια φαρμακευτικών σκευασμάτων,
  • 15.930 γραμμάρια απαγορευμένων συμπληρωμάτων σε μορφή σκόνης,
  • 3.802 κάψουλες και δισκία μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καρδίτσα: «Τα πολλαπλά χτυπήματα δείχνουν μανία, δεν πρόκειται για απλή οικονομική διαφορά» λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου για τη δολοφονία του
«Δεν πειθόμεθα στο αφήγημα ότι πρόκειται περί μιας απλής οικονομικής διαφοράς μιλάμε για πολλαπλά χτυπήματα που ενέχουν μανία, πάθος...
Οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στην Καρδίτσα 11
Καρυστιανού για δίκη των Τεμπών: «Ήμασταν 700 άτομα σε μια αίθουσα σαν τα ποντίκια»
Η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης έστρεψε τα βέλη της και προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο κατηγόρησε ότι φέρει ευθύνη για την επιλογή και τη διαμόρφωση του χώρου
Μαρία Καρυστιανού
21
