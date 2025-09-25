Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 18χρονος που κατηγορήθηκε από 15χρονο για αρπαγή – «Ο γιος μου δεν του ζήτησε λεφτά, γνωρίζω γιατί έκανε την καταγγελία»

Ελεύθερος αφέθηκε ο 18χρονος που είχε συλληφθεί για την αρπαγή του 15χρονου από την περιοχή της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη.

Ο 18χρονος απολογήθηκε στον ανακριτή Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης (25.9.25) για τις καταγγελίες για αρπαγή, ληστεία και εκβιασμό και αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με τον 15χρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εισαγγελέας είχε ασκήσει κακουργηματική δίωξη για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρας εκβίασης, όλα κατά συναυτουργία.

«Όλα τελείωσαν καλά. Ο μόνος όρος από το δικαστήριο είναι να μην πλησιάσει τον μικρό. Δεν θα πω τι έγινε για λόγους ασφαλείας. Ο γιος μου αρνήθηκε ότι συμμετείχε και με τα στοιχεία του οδηγού δεν συμπίπτουν οι ώρες που ο μικρός έκανε την καταγγελία, ότι στις 08:10 τον απήγαγε. Ο γιος μου ήταν στο σχολείο. Στις 11 πήγε το περιπολικό και τον πήρε από το σχολείο και τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα», δήλωσε ο πατέρας του 18χρονου.

«Τα δύο παιδιά γνωρίζονταν απο κοινές παρέες. Δεν είχαν επαφές. Γνωρίζουμε γιατί έκανε την καταγγελία αλλά δεν μπορώ να το πω. Καμία φορά δεν ζήτησε χρήματα ο γιος μου. Με τον πατέρα του 15χρονου είχε μιλήσει ο γιος μου για τη συμπεριφορά του μικρού. Απο την πρώτη στιγμή ο γιος μου αρνείται τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.