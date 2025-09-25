Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 18χρονος που κατηγορήθηκε από 15χρονο για αρπαγή – «Ο γιος μου δεν του ζήτησε λεφτά, γνωρίζω γιατί έκανε την καταγγελία»

Ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με τον 15χρονο
Δικαστικό Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
Άγγελος Λαμπίδης

Ελεύθερος αφέθηκε ο 18χρονος που είχε συλληφθεί για την αρπαγή του 15χρονου από την περιοχή της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη.

Ο 18χρονος απολογήθηκε στον ανακριτή Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης (25.9.25) για τις καταγγελίες για αρπαγή, ληστεία και εκβιασμό και αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με τον 15χρονο.

Ο εισαγγελέας είχε ασκήσει κακουργηματική δίωξη για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρας εκβίασης, όλα κατά συναυτουργία.

«Όλα τελείωσαν καλά. Ο μόνος όρος από το δικαστήριο είναι να μην πλησιάσει τον μικρό. Δεν θα πω τι έγινε για λόγους ασφαλείας. Ο γιος μου αρνήθηκε ότι συμμετείχε και με τα στοιχεία του οδηγού δεν συμπίπτουν οι ώρες που ο μικρός έκανε την καταγγελία, ότι στις 08:10 τον απήγαγε. Ο γιος μου ήταν στο σχολείο. Στις 11 πήγε το περιπολικό και τον πήρε από το σχολείο και τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα», δήλωσε ο πατέρας του 18χρονου.

«Τα δύο παιδιά γνωρίζονταν απο κοινές παρέες. Δεν είχαν επαφές. Γνωρίζουμε γιατί έκανε την καταγγελία αλλά δεν μπορώ να το πω. Καμία φορά δεν ζήτησε χρήματα ο γιος μου. Με τον πατέρα του 15χρονου είχε μιλήσει ο γιος μου για τη συμπεριφορά του μικρού. Απο την πρώτη στιγμή ο γιος μου αρνείται τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» λέει κάτοικος της περιοχής
«Βγήκα έξω και είδα το παιδάκι να βρίσκεται κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Δεν μπορούσαν να τον βγάλουν. Οι γονείς του ήταν εκεί, ούρλιαζαν από τον πανικό τους και χτυπιόντουσαν» λέει στο newsit.gr ιδιοκτήτης καταστήματος της περιοχής
Τροχαίο στην Ηγουμενίτσα 17
Newsit logo
Newsit logo