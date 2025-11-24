Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Γκαφατζής κλέφτης αρπάζει χριστουγεννιάτικα στολίδια από αυλές σπιτιών

Βίντεο τον κατέγραψε να κλέβει στολίδια από αυλές σπιτιών - Αξίας 300 ευρώ η λεία του
Άνδρας σε αυλή
Η στιγμή που ο κλέφτης φεύγει με τα στολίδια / thestival.gr

Έναν ιδιαίτερο κλέφτη κατέγραψαν κάμερες στη Θεσσαλονίκη με τον άνδρα να προσπαθεί να κλέψει χριστουγεννιάτικα στολίδια μέσα από αυλές σπιτιών.

Ο «κλέφτης των Χριστουγέννων», χτύπησε στην περιοχή του Ρετζικίου στη Θεσσαλονίκη, μπαίνοντας σε αυλές μονοκατοικιών που ήταν γεμάτες στολίδια για τα Χριστούγεννα και τις… ξάφριζε.

Ή τουλάχιστον προσπαθούσε καθώς όπως δείχνει το βίντεο αλλά σύμφωνα και με τις αρχές από τη δράση του φαίνεται ότι είναι άπειρος και ατζαμής, όμως κατάφερε να μαζέψει στο αυτοκίνητό του στολίδια και λαμπιόνια αξίας 300 ευρώ.

Θα μπορούσαν να είναι και παραπάνω εάν δεν διέκοπτε το παράνομο και περίεργο έργο του ένας γείτονας που φώναξε και έτσι ο κλέφτης άφησε ημιτελές το έργο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δέκα ημέρες σύμφωνα με το thestival.gr.

Κάμερες ασφαλείας από τη δράση του καταγράφουν την προσπάθειά του να αποσυνδέσει το καλώδιο ενός στολιδιού και να πέφτει στο έδαφος, ενώ για κλέφτης δυσκολεύεται αρκετά να πηδήξει το κάγκελο της περίφραξης και στο τέλος φεύγει τρέχοντας καθώς τον κατάλαβαν.

Τρία λεπτά αργότερα και ενώ έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ο δράστης φαίνεται να ξαναπερνά με το αυτοκίνητό του μπροστά από τα σπίτια που έκλεψε.

Ελλάδα
