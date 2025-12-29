Θεσσαλονίκη: Νεκρή η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε από τη φωτιά στην πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη που βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της, δυστυχώς κατέληξε.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής 28.12.2025, φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Επταλόφου της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε εγκλωβιστεί ηλικιωμένο ζευγάρι, με την ηλικιωμένη να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και διασωληνώθηκε καθώς είχε υποστεί εγκαύματα, με τη γυναίκα να καταλήγει λίγες ώρες αργότερα.

Όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν και στον παραπάνω όροφο που μέσα βρισκόταν μία μητέρα με τα τρίδυμα παιδάκια της αλλά και τη γιαγιά τους, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και είναι καλά στην υγεία τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπόλοιποι – δηλαδή η μητέρα και τα τρία παιδάκια – είναι καλά στην υγεία τους, όπως λέει ο παππούς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην παθολογική του Ιπποκρατείου σε σταθερή κατάσταση, ενώ εξιτήριο πήραν τα τρίδυμα, που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, λόγω της φωτιάς.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με δύο συμβατικά ασθενοφόρα και μία Κινητή Μονάδα με γιατρό, καθώς και το ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», επειδή υπήρχαν οι πληροφορίες για τα εγκλωβισμένα μωρά.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.