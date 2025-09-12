Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 18χρονος που ξυλοκόπησε άγρια 13χρονο – Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα

Αρνείται τις κατηγορίες ο 18χρονος
Νεαρος με τραύματα στο κεφάλι
Ο 13χρονος που έπεσε θύμα επίθεσης

Ο 18χρονος που ξυλοκόπησε άγρια έναν 13χρονο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, θα βρίσκεται σε κατ’οίκον περιορισμό, μετά από διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα για το εάν θα προφυλακιστεί ή όχι.

Η διαφωνία προέκυψε όσον αφορά την ποινική μεταχείριση του 18χρονου που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό τού 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, με την ανακρίτρια να θεωρεί ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, ενώ η εισαγγελέας ήταν υπέρ της προφυλάκισής του.

Η μεταξύ τους διαφωνία θα λυθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης το οποίο θα συγκληθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε, ο 18χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο νεαρός διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης 10.09.2025, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Το 13χρονο θύμα βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα 11 ατόμων που του επιτέθηκαν με ξύλα και άλλα αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον.

Ο ανήλικος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά από έρευνες της ΕΛΑΣ, συνελήφθη ο 18χρονος τον οποίο αναγνώρισαν οι δύο φίλοι του 13χρονου.

Ο νεαρός κατηγορούμενος, απολογήθηκε με την παρουσία των γονιών του ενώ είχε εξεταστεί από παιδοψυχολόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του στο αιματηρό περιστατικό και αναφέρει ότι την ώρα της επίθεσης εκείνος και η παρέα του βρίσκονταν σε κατάστημα εστίασης πολύ μακριά από το σημείο.

Μιλώντας στο newsit.gr ο πατέρας του ανήλικου επισήμανε ότι το παιδί του έχει τρύπες στο κεφάλι και ότι του επιτέθηκαν 10 με 15 άτομα.

