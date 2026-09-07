Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου – Αναζητούνται δυο Αφγανοί

Μυστήριο καλύπτει την πτώση ενός 13χρονου κοριτσιού από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Δευτέρας (07.09.2026).

Η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά στην περιοχή της Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη μετά την πτώση της από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Μαζί της φέρεται να ήταν και δύο αλλοδαποί από το Αφγανιστάν οι οποίοι και αναζητούνται.

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Ο υπάλληλος του ξενοδοχείου χτύπησε την πόρτα όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για ανήλικη. Οι δύο Αφγανοί το έσκασαν και το κορίτσι στην προσπάθεια της να φύγει από το δωμάτιο και έπεσε στο κενό.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους γιατρούς, ενώ για την ανάσυρση της χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η 13χρονη. Κυρίως τον λόγο που η ανήλικη βρέθηκε τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο.