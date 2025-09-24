Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων στα Μουδανιά – Ένας τραυματίας και σοβαρές υλικές ζημιές

Αυτοψία στο σημείο μετά το τροχαίο, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από τους εμπλεκόμενους οδηγούς
Το φορτηγό που ανατράπηκε στα Μουδανιά

Το τροχαίο στα Μουδανιά σημειώθηκε νωρίς το πρωί όταν αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ  και ένα βαν με τρέιλερ. Ένας από τους οδηγούς απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 06.00 όταν τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της Αγίας Τριάδας στα Μουδανιά. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και διακόπηκε η κυκλοφορία. Αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη έσπευσαν ταυτόχρονα με ασθενοφόρο που είχε ειδοποιηθεί. 

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε πάνω σε ένα άλλο ΙΧ και στη συνέχεια, πάνω σε ένα βαν με τρέιλερ.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί όλο το μπροστινό μέρος του πρώτου ΙΧ, να αναποδογυρίσει το βαν και το τρέιλερ να βρεθεί στην άκρη του δρόμου.

Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά, παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται. Η ζωή του τραυματία δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

