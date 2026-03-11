Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης του 25χρονου – «Είμαι σε σοκ», λέει ο φίλος του που σώθηκε από θαύμα

Εικόνες σοκ από την παράσυρση του 25χρονου χθες το βράδυ (10/3/2026) στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του στο τροχαίο και από θαύμα να σωθεί ο κολλητός του με τον οποίο βάδιζαν μαζί στο πεζοδρόμιο, φέρνει το φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στα βίντεο ντοκουμέντα που εξασφάλισε το newsit.gr από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, αποτυπώνονται τόσο η διαδρομή του μπλε αυτοκινήτου όσο και η στιγμή που πέφτει με ταχύτητα πάνω στους δύο νεαρούς άντρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως θα δείτε και εσείς στο οπτικό υλικό, ο 25χρονος που έχασε τη ζωή του και ο 24χρονος φίλος του περπατούν στο πεζοδρόμιο της οδού Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη. Και ενώ οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω τις 9 το βράδυ της Τρίτης το μπλε αυτοκίνητο φεύγει από την πορεία του, πέφτει πάνω τους με τον 25χρονο να χάνει ακαριαία τη ζωή του και τον φίλο του να προσπαθεί να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Είμαι καλά εγώ. Είμαι σε μεγάλο σοκ. Εγώ είδα απλά ένα δέντρο να πέφτει, δυο φώτα μπροστά μου και να ξαφνικά να πετάγομαι πίσω μέσα στο πάρκο. Εγώ με τον φίλο μου ήμουν στο πεζοδρόμιο πάνω και αρκετά μακριά απο τον δρόμο. Θυμάμαι τον δρόμο να είναι άδειος και ξαφνικά πετάχτηκα πίσω. Με το παιδί που σκοτώθηκε είμαστε παιδικοί φίλοι.

Ούτε πέντε λεπτά δεν είχε που συναντηθήκαμε χθες το βράδυ και έγινε αυτό. Θα μείνω και σήμερα στο νοσοκομείο και λογικά αύριο θα πάρω εξιτήριο. Οι εξετάσεις μου είναι καλές, έχω μόνο κάποιες γρατζουνιές, λίγους μώλωπες και το σοκ που έχω απο όλα αυτά που έγιναν», λέει στο newsit.gr ο 24χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται η διαδρομή του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 27χρονος λίγα μέτρα πριν πέσει πάνω στους δυο νεαρούς άντρες.

Στον 27χρονο άντρα ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Εκείνος δήλωσε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ότι είναι βαθιά μετανιωμένος για όσα συνέβησαν, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 12.03.2026 στις 13:00.