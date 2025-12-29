Θεσσαλονίκη: «Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος – 710 κλήσεις στην Πυροσβεστική και ριπές πάνω από 100 χιλιόμετρα

Σημαντική πτώση σημείωσε ο υδράργυρος στην Κεντρική Μακεδονία, με το ψύχος να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε πολλές περιοχές, όπου οι θερμοκρασίες κινήθηκαν αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν, ενώ η Θεσσαλονίκη αλλά και η Χαλκιδική αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που επικράτησαν σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, από το πρωί της Κυριακής 28.12.2025, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε συνολικά 710 κλήσεις, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς υπήρξαν πολλές πτώσεις δέντρων αλλά και πινακίδων.

Οι 141 αφορούσαν κοπές δέντρων που έπεσαν από τον αέρα, ενώ έγιναν και 55 αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως τέντες, κάγκελα κ.ά. που είτε ξηλώθηκαν, είτε «πέταξαν» από τους ανέμους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 29.12.2025, καταγράφηκαν εξαιρετικά χαμηλές τιμές, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους –9 βαθμούς Κελσίου στον Λαϊλιά Σερρών, τους -8 στο Οχυρό Νευροκοπίου, ενώ στους -7 βαθμούς υποχώρησε τόσο στη Φλώρινα όσο και στα Γρεβενά.

Στους -6 ήταν η θερμοκρασία στο Νευροκόπι Δράμας, στη Νεάπολη Κοζάνης και στο Νέο Καύκασο Γρεβενών, στους -5 στην Πτολεμαΐδα στους -4 στον Άγιο Δημήτριο Ολύμπου και στους -2 στην Καστοριά και -1 στην Κοζάνη.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο έδειχνε, στις 8 το πρωί, 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφερειακή ενότητα η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην περιοχή του Λαγκαδά, με μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Ξεπέρασε τα 100 km/h η ριπή του ανέμου στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με το meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή σημειώθηκε στο Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές αφορούσαν περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, με καθαρά χειμωνιάτικο αλλά σχετικά ήπιο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, Δευτέρα 29.12.2025 με το κρύο να είναι αρκετά τσουχτερό την Πρωτοχρονιά.