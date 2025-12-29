Καιρός: Με παγετό και λίγες βροχές σήμερα – Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο

Με καθαρά χειμωνιάτικο αλλά σχετικά ήπιο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, Δευτέρα 29.12.2025. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο, που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Πρωτοχρονιά αναμένεται να κάνει «ποδαρικό» με ψυχρό καιρό, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από έντονα ή επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, επιτρέποντας έναν σχετικά ήρεμο εορτασμό της αλλαγής του χρόνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, γενικά θα είναι αίθριος, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν πιο αργά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κα θα φτάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βαρυχειμωνιά, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα αναμένεται ο νέος χρόνος

Καθώς πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά, το κρύο αναμένεται να κυριαρχήσει στο σκηνικό του καιρού, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ωστόσο, τα πολυπόθητα χιόνια φαίνεται πως θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ενώ τα όποια φαινόμενα προβλέπεται να είναι ασθενή και ιδιαίτερα περιορισμένα.

Όπως φαίνεται λοιπόν, κρύο θα έχει την Πρωτοχρονιά, όμως χιόνια θα δουν τα ορεινά και εάν πέσει κάποια νυφάδα σε χαμηλώτερα υψώμετρα, αυτό δεν θα διαρκέσει πολύ.

Ο καιρός την Τρίτη

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη – παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.