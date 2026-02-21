Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 25χρονο – Έτρεχε με 186 χλμ σε δρόμο με όριο τα 90

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα 41 ετών που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να οδηγεί στην Τούμπα, υπό την επήρεια μέθης
Έλεγχοι για όρια ταχύτητας
Οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνεχίζονται με ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη από την Τροχαία, τα ξημερώματα, 25χρονος, διότι διαπιστώθηκε να κινείται με ταχύτητα 186 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, όπου το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 90 χλμ/ώρα. 

Σε άλλη περίπτωση, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 41 ετών άνδρα που εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες να οδηγεί στην Τούμπα, υπό την επήρεια μέθης. Όπως έγινε γνωστό, οι διαδοχικές μετρήσεις αλκοόλ, με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα, «έδειξαν» 0,92 και 0,86 mg/l.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση.

