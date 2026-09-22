Βυτιοφόρο άδειαζε απόβλητα από βιομηχανίες και δημόσιο νοσοκομείο σε φρεάτιο στον Κηφισό

Βυτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας φέρεται να άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου το οποίο καταλήγει στον Κηφισό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία νωρίς το πρωί της Τρίτης (22.9.26) προχώρησε σε τρεις προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Πρόκειται για τον 41χρονο αλβανικής καταγωγής οδηγό του βυτιοφόρου που μετέφερε τα απόβλητα και τον 46χρονο ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και τον 43χρονο ιδιοκτήτη του βενζινάδικου.

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Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, αστυνομικοί σήμερα το πρωί έφτασαν στο πρατήριο υγρών καυσίμων στον Κηφισό, όπου εκεί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός του βυτιοφόρου απέρριπτε παράνομα απόβλητα μέσα σε φρεάτιο. Όπως διαπιστώθηκε το βυτιοφόρο παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, καθώς και από κρατικό νοσοκομείο.

Τα υγρά απόβλητα τα προμηθεύονταν από διάφορες βιομηχανίες της Αττικής, μεταξύ των οποίων και από τη γνωστή εταιρεία μπισκότων Παπαδοπούλου.

Αμέσως κλήθηκε κλιμάκιο από το υπουργείο Περιβάλλοντος όπου έλαβε δείγματα από τα αποτελέσματα των οποίων διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υψηλής τοξικότητας απόβλητα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το βυτιοφόρο σήμερα το πρωί φέρεται να είχε περάσει και από το εργοστάσιο Παπαδοπούλου, προκειμένου να παραλάβει τα απόβλητα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας, το οποίο έχει αναλάβει τις έρευνες και σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση.

Η ανακοίνωση της εταιρείας Παπαδοπούλου

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι το βυτιοφόρο δεν ανήκει στην εταιρεία αλλά σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιό της στον Ταύρο προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μεταμόρφωση.

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί.