Θρήνος στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου που έπεσε σε γκρεμό

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, από τον θάνατο του 23χρονου Νίκου Ρώσση που έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Παρασκευής (13.09.2025).

Ο 23χρονος, ερχόταν από τη δουλειά του στη Σκάλα Κεφαλονιάς, όταν υπό συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στον γκρεμό με τις εικόνες από το τροχαίο να σοκάρουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δυστύχημα, δεν έγινε άμεσα αντιληπτό, με τους οικείους του 23χρονου να τον αναζητούν για ώρες. Δυστυχώς, το όχημα του νεαρού, εντοπίστηκε από ψαρά ο οποίος ενημερωσε και τις αρχές.

Η πυροσβεστική βρέθηκε στο σημείο και ανέσυρε τη σορό του νεαρού άνδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία / νεκροτομή.

Θλίψη για τον νεαρό ποδοσφαιριστή

Ο 23χρονος εργαζόταν κατάστημα εστίασης στη Σκάλα και είχε μεγάλη αγάπη από μικρός για το ποδόσφαιρο, με το οποίο ασχολιόταν και επαγγελματικά.

Ο πάντα χαμογελαστός όπως περιγράφουν Νίκος, την περασμένη χρονιά, αγωνιζόταν σε ομάδα της Αργυρούπολης στην Αθήνα και από φέτος θα επέστρεφε στην ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς, στο νησί που στις ακαδημίες του ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπορ Κεφαλονιά (@sportkefalonia)

Συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες έχουν βυθιστεί στο πένθος με τον ξαφνικό θάνατο του νεαρού, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.