Τι έγινε με τον 23χρονο μετανάστη στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Δεν συνελήφθη

Την Κυριακή (10.08.2025) σημειώθηκε ένα περιστατικό που προκάλεσε σύγχυση μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Περίπου στις 17:10, ο επόπτης των Ευζώνων υπέδειξε στους αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) έναν νεαρό αφγανικής καταγωγής ο οποίος παρενοχλούσε τους φρουρούς.

Ο άνδρας οδηγήθηκε από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος στις 17:45 για εξακρίβωση στοιχείων, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία. Ωστόσο, σε αντίθεση με όσα διακινήθηκαν, δεν πρόκειται για σύλληψη αλλά για τυπική διαδικασία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα, χωρίς καμία κατηγορία ή μέτρο απέλασης. Αν είχε διαταχθεί απέλαση, θα είχε οδηγηθεί σε κέντρο κράτησης, κάτι που δεν συνέβη.

Στα κοινωνικά δίκτυα, ένα βίντεο προκάλεσε επιπλέον σύγχυση. Σε αυτό εμφανίζεται ένας μεγαλύτερης ηλικίας άνδρας, με χειμωνιάτικο μπουφάν, να μιλά ακατάληπτα αραβικά και να συνοδεύεται από αστυνομικούς με χειμερινές στολές.

Δεν αφορά το περιστατικό της 10ης Αυγούστου, που έγινε μέσα στο καλοκαίρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 23χρονος που προσήχθη τότε φορούσε αμάνικη καλοκαιρινή μπλούζα.