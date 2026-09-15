Γιώργος Μαζωνάκης: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας – Στο «μικροσκόπιο» τα τηλέφωνά τους

Ο Γιώργος Μαζωνάκης «τυλίχτηκε» χθες (14/9/2026) από άσπρα λουλούδια στην διαδρομή του προς την τελευταία του κατοικία. Η μνήμη του και τα τραγούδια του που συνόδεψαν χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή θα μείνουν στην αιωνιότητα. Οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή θα κληθούν σήμερα (15/9/2026) να απολογηθούν στον ανακριτή, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας τους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με τις έρευνες στα τηλέφωνά τους και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης να συνεχίζονται και να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Οι αντιφάσεις στις οποίες πέφτουν τα λεγόμενα των γιατρών εντείνουν τις έρευνες με τα αποδεικτικά στοιχεία να φανερώνουν ότι οι γιατροί προσπάθησαν να κρύψουν το τι πραγματικά έγινε στο ιατρείο εκείνη τη μέρα.

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Από τις λάθος ώρες άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και έναρξης του μηχανήματος και την διαγραφή των δεδομένων από κινητό και υπολογιστή, μέχρι τις εξετάσεις που δεν έγιναν, τις λάθος δόσεις αδρεναλίνης, την μη λειτουργία απινιδωτή και την αναζήτηση τρόπων ανάνηψης στο AI.

Αρχικά τα πρώτα ευρήματα από την ανάλυση που έγινε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, είναι δυο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας δείχνουν τον τραγουδιστή, με τα μάτια κλειστά, πιθανότατα νεκρό στο κρεβάτι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Για σχεδόν μία ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν δίχως σφυγμό στο ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό προκύπτει από το πόρισμα, που συνέταξαν οι αρχές και παρέδωσαν στη Δικαιοσύνη.

Οι δύο γιατροί κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος τους την Δευτέρα (14.09.2026). Από την αρχική κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν σήμερα στις 13:00.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη καταθέσει δύο μάρτυρες, η γραμματέας και ένας πελάτης του ιατρείου. Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι ο γιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00. Μετά τις απολογίες τους, οι Αρχές θα κληθούν να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης.

Οι τελευταίες ώρες του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει προγραμματισμένο ραντεβού πλασμαφαίρεσης στις 13:00 με την 56χρονη γιατρό στο Κολωνάκι. Όπως φαίνεται, πριν ξεκινήσει από το σπίτι του στην Βούλα, είχε ένα ατύχημα που του προκάλεσε ένα μικρό τραύμα στο μέτωπο. Ο οδηγός του ταξί που συχνά εξυπηρετούσε τον τραγουδιστή, έφτασε στο Πανόραμα Βούλας, τον παρέλαβε και τον πήγε στο πλησιέστερο φαρμακείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο ερμηνευτής έφτασε στο φαρμακείο στις 13:20 και έφυγε 13:30 για να πάει στο Κολωνάκι. Μετά από 25 λεπτά, στις 13:55, o Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε με το ταξί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σε βίντεο ντοκουμέντο που είχε εξασφαλίσει το newsit.gr, αποτυπώνονται δύο ταξί να περνούν από το σημείο, το ένα από τα δύο είναι αυτό που μεταφέρει τον τραγουδιστή.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν τις 14:00, έχοντας καθυστερήσει στο ραντεβού του περίπου μία ώρα. Αυτό επιβεβαίωσε και στην κατάθεσή της η 28χρονη γραμματέας της κλινικής – η οποία φέρεται να είναι η μοναδική που είπε την αλήθεια στις αρχές. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που είχε εξασφαλίσει το newsit.gr, ο 58χρονος γιατρός στις 13:59 βρισκόταν σε εστιατόριο.

Στη συνέχεια το μηχάνημα ενεργοποιείται στις 14.14 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Στις 14.37 ξεκινάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στις 14.43 τραβάει με το κινητό της η ιατρός την πρώτη φωτογραφία.

Στις 14.44 τραβάει το μικρής διάρκειας βίντεο.

Στις 14.45 τραβάει την δεύτερη φωτογραφία.

Στις 15.23 χτυπάει ο πρώτος συναγερμός στο ειδικό μηχάνημα.

Στις 15.27 το μηχάνημα έχει ακόμη δυο συναγερμούς.

Στις 16.23 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.

Η γιατρός στις 19.09 διαγράφει τις φωτογραφίες και το βίντεο.

Χορήγησαν λάθος δόση αδρεναλίνης

Μία από τις αποκαλύψεις που σοκάρουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι η αποκάλυψη αναφορικά με την στιγμή που του χορήγησαν αδρεναλίνη.

Οι δύο γιατροί την στιγμή που ήταν αναίσθητος ο τραγουδιστής του έκαναν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης για να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News, οι γιατροί χορήγησαν όχι 1mg αδρεναλίνης αλλά 0.1mg σε κάθε δόση.

Και αυτό γιατί το 0.1mg μπήκε σε 0.9mg ορού. Συνολικά, λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε μόλις το 30% από την δόση που θα έπρεπε για να μπορέσει να επανέλθει.

Ο Μαζωνάκης στην τελευταία του κατοικία

Η οικογένεια, φίλοι και θαυμαστές κλήθηκαν να πουν το τελευταίο αντίο στον καταξιωμένο τραγουδιστή χθες στη Νίκαια με τραγούδια του να παίζουν στα μεγάφωνα και πολλούς να τραγουδάνε και να χορεύουν για να τον τιμήσουν.

Τα μέλη της οικογένειάς του ήταν οι τραγικότερες φιγούρες στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, που έγινε στο ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την αγαπημένη του εκκλησία και ακολούθησε η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Πλήθος τραγουδιστών, αλλά και άλλων καλλιτεχνών βρέθηκαν στην κηδεία του για να τον αποχαιρετήσουν. Η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Κώστας Μαρτάκης, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, ο Hλίας Βρεττός, η Νατάσσα Θεοδωρίδου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Πάολα, ο Στάθης Αγγελόπουλος, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Μιχάλης Κουινέλης με την Ήβη Αδάμου, ο Βασίλης Μπισμπίκης και ο Χάρης Λεμπιδάκης και ο Νίκος Κοκλώνης ήταν κάποιοι από τους επώνυμους που βρέθηκαν εκεί.

Το λαϊκό προσκήνυμα διήρκησε έως τις 12:00 το μεσημέρι και ακολούθησε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη και έπειτα η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο. Μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας η σορός βγήκε από τον ναό και ο κόσμος χάρισε στον καλλιτέχνη το πιο δυνατό του χειροκρότημα.

Τη στιγμή που το φέρετρο μεταφερόταν από τον ναό στο όχημα ο κόσμος χειροκροτουσε και φώναζε «Αθάνατος». Παράλληλα, έπαιξε το κομμάτι «Φεύγω για μένα».

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η ταφή του. Λίγα λεπτά αργότερα, η σορός έφτασε στην τελευταία του κατοικία, συνοδευόμενη από την οικογένειά του για να του πει «αντίο».