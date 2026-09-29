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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι πρώτες δηλώσεις του νέου δικηγόρου της γιατρού – «Έχει πει την αλήθεια στην μοναδική της κατάθεση»

«Αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρήτου», ανέφερε ο Νίκος Αλεξανδρής
Νίκος Αλεξανδρής
Ο νέος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής
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«Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση» είναι το μήνυμα του Νίκου Αλεξανδρή, του δικηγόρου που ανέλαβε τώρα την υπεράσπιση της γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την παραίτηση των δικηγόρων της.

Μιλώντας σήμερα (29.09.2026) στις τηλεοπτικές κάμερες για την ανάληψη της υπεράσπισης της γιατρού αλλά και για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίκος Αλεξανδρής τόνισε πως είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα και δηλώσεις καθώς περιμένει τη δικογραφία.

Ανέφερε πως αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση απορρήτου των τηλεφωνιών της γιατρού, από τα οποία μπορεί να προκύψουν στοιχεία για την υπόθεση.

Κατά τον ίδιο, δεν ξέρει αν αυτά τα στοιχεία μπορεί να συμβάλλουν καταλυτικά στα πλαίσια της δικογραφίας.

Ο νέος συνήγορός της μετέβη σήμερα στον ανακριτή με σκοπό να ενημερώσει τις αρχές για την παραίτηση των προηγούμενων δικηγόρων της αλλά και την ανάληψη της υπόθεσης από τον ίδιο.

«Η σημερινή μου μετάβαση στον κ. ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, γιατί πρέπει εμείς να ενημερώνουμε τους ανακριτές και να μην το πληροφορούνται από τις τηλεοράσεις ή τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρήτου. Διότι, ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας. Είναι σε πάρα πολύ πρώτο στάδιο ακόμα η δικογραφία. Ο εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στη μία και μοναδική της κατάθεση», κατέληξε.

Στην υπεράσπιση του συζύγου της οι πρώην δικηγόροι της

Με ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα, ο Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός γνωστοποίησαν ότι παραιτούνται από δικηγόροι της γιατρού και πλέον θα εκπροσωπούν μόνο τον σύζυγό της που επίσης έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρουν σε δήλωσή τους, η απόφαση να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της γιατρού, οφείλεται αποκλειστικά σε νομικούς λόγους.

Οι δύο δικηγόροι κάνουν λόγο για «δικονομικά αναγκαίο» περιορισμό της εκπροσώπησής τους, λόγω της διαφορετικής πραγματολογικής βάσης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Όπως σημειώνουν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή τους.

Πρόκειται για μία απόφαση που αναμενόταν να παρθεί, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, οι οποίες θα «δείξουν» αν η 56χρονη χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, πράγμα που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του.

Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός – Τέλλος Αγαπηνός»

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