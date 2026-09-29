Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας: Ανάπτυξη σε 5 λεπτά, 70 μαχητικά και ανακαταλήψεις βραχονησίδων

Σε συνθήκες αιφνιδιασμού και με εξαιρετικά περιορισμένους χρόνους αντίδρασης δοκιμάστηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Το ΓΕΕΘΑ ενεργοποίησε εκτάκτως ετοιμότητες, κινητοποιώντας Μονάδες και προσωπικό, μέσα σε ολόκληρη την επικράτεια. Στόχος ήταν να εξεταστεί στην πράξη και υπό πίεση χρόνου ο μηχανισμός άμεσης αντίδρασης των Ενόπλων Δυνάμεων, από τη στιγμή που δίνεται η εντολή έως την ανάπτυξη των δυνάμεων στα σημεία ενδιαφέροντος.

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Τα σενάρια κάλυψαν ταυτόχρονα ξηρά, θάλασσα και αέρα, με έμφαση στη διακλαδικότητα και στον συντονισμό μεταξύ των τριών Κλάδων και των δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη ακόμη και σε 5 λεπτά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους χρόνους αντίδρασης. Μονάδες κλήθηκαν να ενεργοποιηθούν αιφνιδιαστικά και να αναπτύξουν προσωπικό και μέσα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, με ορισμένες ετοιμότητες να προβλέπουν ανάπτυξη ακόμη και σε μόλις πέντε λεπτά.

Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν μονάδες του Στόλου, ενώ τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν σενάρια τα οποία παραπέμπουν στις πλέον απαιτητικές αποστολές που καλούνται να αναλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση κρίσης.

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Μεταξύ άλλων, εξετάστηκε η άμεση επιβίβαση τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και η ταχεία μεταφορά τους προς περιοχές επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την επάνδρωση μικρονησίδων και ακατοίκητων βραχονησίδων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν και νυχτερινά σενάρια ανακατάληψης.

Σε ετοιμότητα Έβρος και νησιά

Αντίστοιχη κινητοποίηση καταγράφηκε στις χερσαίες δυνάμεις, με Μονάδες στον Έβρο και στα νησιά να τίθενται σε πλήρη ετοιμότητα και να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες συναγερμού. Το ζητούμενο ήταν να διαπιστωθεί πόσο γρήγορα μπορούν να περάσουν από τη συνήθη λειτουργία σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη και να αναλάβουν τις αποστολές που προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας. Περίπου 70 μαχητικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης, υποστηρίζοντας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των σεναρίων και δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά των Πολεμικών Μοιρών.

Οι δραστηριότητες εξελίχθηκαν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, ώστε οι ετοιμότητες να εξεταστούν σε διαφορετικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Η ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» αποτέλεσε ουσιαστικά ένα εκτεταμένο τεστ χρόνου και αντανακλαστικών για ολόκληρο τον μηχανισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Από την έκδοση της πρώτης διαταγής και την απογείωση των μαχητικών έως τον απόπλου μονάδων του Στόλου και την ανάπτυξη τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων, το βασικό ζητούμενο ήταν ένα: η δυνατότητα άμεσης, συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας απαιτηθεί.

Πηγή: OnAlert.gr