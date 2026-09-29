Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις σε αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας: Ανάπτυξη σε 5 λεπτά, 70 μαχητικά και ανακαταλήψεις βραχονησίδων

Σε πλήρη ετοιμότητα Έβρος και νησιά
Ένοπλες Δυνάμεις
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε συνθήκες αιφνιδιασμού και με εξαιρετικά περιορισμένους χρόνους αντίδρασης δοκιμάστηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Το ΓΕΕΘΑ ενεργοποίησε εκτάκτως ετοιμότητες, κινητοποιώντας Μονάδες και προσωπικό, μέσα σε ολόκληρη την επικράτεια. Στόχος ήταν να εξεταστεί στην πράξη και υπό πίεση χρόνου ο μηχανισμός άμεσης αντίδρασης των Ενόπλων Δυνάμεων, από τη στιγμή που δίνεται η εντολή έως την ανάπτυξη των δυνάμεων στα σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σενάρια κάλυψαν ταυτόχρονα ξηρά, θάλασσα και αέρα, με έμφαση στη διακλαδικότητα και στον συντονισμό μεταξύ των τριών Κλάδων και των δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη ακόμη και σε 5 λεπτά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους χρόνους αντίδρασης. Μονάδες κλήθηκαν να ενεργοποιηθούν αιφνιδιαστικά και να αναπτύξουν προσωπικό και μέσα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, με ορισμένες ετοιμότητες να προβλέπουν ανάπτυξη ακόμη και σε μόλις πέντε λεπτά.

Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν μονάδες του Στόλου, ενώ τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων και Ειδικών Δυνάμεων αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν σενάρια τα οποία παραπέμπουν στις πλέον απαιτητικές αποστολές που καλούνται να αναλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση κρίσης.

Μεταξύ άλλων, εξετάστηκε η άμεση επιβίβαση τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και η ταχεία μεταφορά τους προς περιοχές επιχειρησιακού ενδιαφέροντος. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την επάνδρωση μικρονησίδων και ακατοίκητων βραχονησίδων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν και νυχτερινά σενάρια ανακατάληψης.

Σε ετοιμότητα Έβρος και νησιά

Αντίστοιχη κινητοποίηση καταγράφηκε στις χερσαίες δυνάμεις, με Μονάδες στον Έβρο και στα νησιά να τίθενται σε πλήρη ετοιμότητα και να εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες συναγερμού. Το ζητούμενο ήταν να διαπιστωθεί πόσο γρήγορα μπορούν να περάσουν από τη συνήθη λειτουργία σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη και να αναλάβουν τις αποστολές που προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας. Περίπου 70 μαχητικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης, υποστηρίζοντας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των σεναρίων και δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά των Πολεμικών Μοιρών.

Οι δραστηριότητες εξελίχθηκαν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, ώστε οι ετοιμότητες να εξεταστούν σε διαφορετικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Η ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» αποτέλεσε ουσιαστικά ένα εκτεταμένο τεστ χρόνου και αντανακλαστικών για ολόκληρο τον μηχανισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Από την έκδοση της πρώτης διαταγής και την απογείωση των μαχητικών έως τον απόπλου μονάδων του Στόλου και την ανάπτυξη τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων, το βασικό ζητούμενο ήταν ένα: η δυνατότητα άμεσης, συντονισμένης και αποτελεσματικής αντίδρασης σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας απαιτηθεί.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
143
121
96
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι πρώτες δηλώσεις του νέου δικηγόρου της γιατρού που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - «Έχει πει την αλήθεια στην μοναδική της κατάθεση»
«Αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρήτου», ανέφερε ο Νίκος Αλεξανδρής
Νίκος Αλεξανδρής
Άνω Λιόσια: Μήνυση σε γονείς από τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου που ούρλιαζε στα παιδιά - Συνελήφθη μητέρα, αναζητείται ο σύζυγός της
Για εξύβριση και σωματικές βλάβες κατηγόρησε η διευθύντρια τους 2 γονείς - Φέρεται να υπέστη κάταγμα στη μύτη και κακώσεις στο κεφάλι από την επίθεση που δέχθηκε μετά τις απειλές στα νήπια - Το χρονικό του εξοργιστικού επεισοδίου
Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου
8
Η φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, η δολοφονία υδραυλικού και η επίθεση στον γιο του πρώην ιδιοκτήτη – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ
Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ανέλαβε την υπόθεση παρά την κατάθεση του ιδιοκτήτη πως δεν έχει δεχθεί καμία απειλή το τελευταίο διάστημα - Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 10χρονη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ματίνα Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού απαγορεύεται, δεν ξέρω πως το χρησιμοποιεί σε παιδιά
«Για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω απ' όλα να το δηλώσεις, να πάρεις την άδεια και μετά να το δουλέψεις. Φαίνεται πως αυτό δεν έχει γίνει», δήλωσε
Ματίνα Παγώνη
96
Κακοκαιρία προ των πυλών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους 8 μποφόρ από την Τετάρτη – Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία
Σε ανατολικά και νότια θα «χτυπήσει» περισσότερο η κακοκαιρία - Καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και μανιασμένοι άνεμοι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού
Αυτοκίνητα
Newsit logo
Newsit logo