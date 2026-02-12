Την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και σας προσφέρει για πρώτη φορά τρία σπάνια και συλλεκτικά βιβλία για να επιλέξετε. Το Γεροντικόν με αποφθέγματα αγίων πατέρων και θαυμαστές διηγήσεις από την ζωή των αγίων ερημιτών των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Ένα πολυσέλιδο έργο με απόδοση στην απλή ελληνική γλώσσα, από τον Μοναχό Παύλο ή Λόγοι ΚΘ΄ του Οσίου Πατρός Ημών Αββά Ησαΐου Σε νεοελληνική απόδοση Σοφοκλή Γ. Δημητρακόπουλου.

Πρόκειται για ασκητικά κείμενα που εστιάζουν στην κάθαρση της καρδιάς, την ταπεινοφροσύνη και άλλες αρετές. Οι 28 λόγοι, καλύπτουν θέματα όπως ο φόβος του Θεού, η υπακοή, η αποφυγή της κρίσης των άλλων και η πνευματική εγρήγορση. Ή το Βίος – Πολιτεία – Προφητείες και Ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Ανδρέου του δια Χριστόν Σαλού Νικηφόρου Ιερέως της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας της εν τη Βασιλίδι των Πόλεων της Επωνύμου του Θεού Σοφίας Από Σιναϊτικό χειρόγραφο του 17ου αιώνα Εκδοση Μοναχού Αυγουστίνου Ιορδανίτου, Ιεροσόλυμα 1912.

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.