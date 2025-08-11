Το καλοκαίρι της ευθύνης: Η ΕΝΔΙΑΛΕ ανακυκλώνει τα απόβλητα λιπαντικά έλαια, προστατεύοντας θάλασσες κι ακτές 

Αύγουστος στην Ελλάδα σημαίνει ήλιος, διακοπές και πάνω απ’ όλα θάλασσα. Από τις κοσμοπολίτικες παραλίες των Κυκλάδων μέχρι τις ήρεμες γωνιές του Ιονίου, εκατομμύρια άνθρωποι απολαμβάνουν τον φυσικό θαλάσσιο πλούτο που αποτελεί ταυτόχρονα και εθνικό θησαυρό. Την ίδια στιγμή, όμως, το θαλάσσιο περιβάλλον αντιμετωπίζει σοβαρές αθέατες απειλές. Μία από αυτές είναι και τα απόβλητα λιπαντικά έλαια.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της συγκεκριμένης απειλής αρκεί να σκεφθεί πως μόλις ένα λίτρο απόβλητου λιπαντικού είναι ικανό να μολύνει έως και ένα εκατομμύριο λίτρα νερού. Αυτό σημαίνει πως αν τα απόβλητα λιπαντικά δεν τα διαχειριστούμε ορθά και αποβληθούν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, οι συνέπειες είναι πραγματικά τεράστιες. Εδώ είναι που η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων, έρχεται να δώσει τη λύση.

Η ΕΝΔΙΑΛΕ, από το 2004 έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρώπη.

Μέσω του συντονισμού του συνόλου των διαδικασιών συλλογής, μεταφοράς και αναγέννησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΕΝΔΙΑΛΕ συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, της ενεργειακής σπατάλης και των εκπομπών ρύπων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η ΕΝΔΙΑΛΕ, με τη δράση της για περισσότερο από 20 χρόνια, έχει αποτρέψει ρύπανση υδάτινων επιφανειών ίσης έκτασης με την Εύβοια! Επιπλέον χάρη στη δραστηριότητα της ΕΝΔΙΑΛΕ, έχουν εξοικονομηθεί περισσότεροι από 2 εκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου οι οποίοι θα χρησιμοποιούνταν για παραγωγή πρωτογενών λιπαντικών κι αυτό είναι μια σπουδαία επιτυχία στην προσπάθεια του περιορισμού των ορυκτών καυσίμων στην καθημερινότητά μας.

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Αν δεν διαχειριστούν σωστά, μπορεί να περάσουν μέσω του εδάφους, στον υδροφόρο ορίζοντα και στη συνέχεια στη θάλασσα. Η συλλογή και η αναγέννησή τους είναι μια διαδικασία που επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση τους ως πρώτη ύλη, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο να καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται σε μία απλή αλήθεια: λιγότερα απόβλητα, καθαρότερες ακτές, προστασία της θαλάσσιας ζωής και του μικροκλίματος των παράκτιων περιοχών.

Η δράση της ΕΝΔΙΑΛΕ με τα ευεργετικά αποτελέσματα για τις θάλασσές μας σε μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα, είναι και μια ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε οδηγό οχήματος να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας που έχει χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα, διατηρώντας την Ελλάδα στο βάθρο της Ευρωπαίας Πρωταθλήτριας στην αναγέννηση των απόβλητων λιπαντικών.

Τώρα που κάθε οδηγός πριν φύγει για τις διακοπές του πρέπει να κάνει έναν έλεγχο του οχήματός του υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία. Η αλλαγή λαδιών είναι το πρώτο πράγμα που φροντίζει κανείς στο θερινό service του αυτοκινήτου του. Μέσα από την ιστοσελίδα endiale.gr, οι χρήστες μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το πλησιέστερο από τα χιλιάδες συνεργαζόμενα σημεία αλλαγής λιπαντικών (συνεργεία, πρατήρια, κ.λπ.) σε όλη την Ελλάδα και να επιλέξουν να κάνουν εκεί την αλλαγή των λιπαντικών του οχήματός τους.

Είναι μια απλή, πρακτική κίνηση που δεν απαιτεί ούτε πρόσθετο κόπο ούτε πρόσθετο κόστος. Απαιτεί μόνο συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Όταν η οικολογική ευθύνη αποκτά πρακτική εφαρμογή, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε το περιβάλλον ωφελείται σε βάθος χρόνου. Όπως και οι θάλασσές μας.

Αν υπάρχει λοιπόν μια εποχή του χρόνου που μας υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αυτή είναι ο Αύγουστος. Γιατί ο ήλιος και η θάλασσα δεν είναι απλώς τουριστικά «προϊόντα» – είναι στοιχεία της ταυτότητάς μας, του πολιτισμού μας, της καθημερινής μας ζωής. Αν τα χάσουμε, χάνουμε ένα κομμάτι της Ελλάδας.

Σήμερα, η περιβαλλοντική δράση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά όρος επιβίωσης. Η περίπτωση της ΕΝΔΙΑΛΕ δείχνει ότι υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τις ακτές μας χωρίς «μεγάλα λόγια» και πολύπλοκες πολιτικές αλλά με ένα θεσμικά οργανωμένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα.

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να αγαπάμε απλώς τη θάλασσα, αλλά να τη φροντίζουμε έμπρακτα. Και αυτό ξεκινά από κάτι τόσο απλό όσο το πού αλλάζουμε τα λιπαντικά του αυτοκινήτου μας πριν φύγουμε για διακοπές.

Στο τέλος της ημέρας, είναι θέμα επιλογής. Θέλουμε να κολυμπάμε σε καθαρά νερά; Θέλουμε οι παραλίες να μην κρύβουν απειλές που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι; Θέλουμε οι επόμενες γενιές να μπορούν να βουτήξουν στην ίδια θάλασσα που κι εμείς χαρήκαμε ξέγνοιαστες στιγμές διακοπών;

Αν η απάντηση είναι θετική, τότε η υπεύθυνη αλλαγή των λιπαντικών είναι ένας απλός, αλλά ουσιαστικός τρόπος για να το δείξουμε στην πράξη.

Το καλοκαίρι της ευθύνης είναι απόφαση. Ας πούμε «όχι» και στη θαλάσσια ρύπανση, ας πούμε «ναι» σε μια γαλάζια καθαρή Ελλάδα.