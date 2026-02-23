Συμβαίνει τώρα:
Το Μεξικό «φλέγεται» μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο: Φόβοι για νέο κύκλο βίας, εγκλωβισμένοι τουρίστες

Παραμένει ασαφές ποιος θα αναλάβει τη θέση του «Ελ Μέντσο» - Το καρτέλ έχει παρουσία σε τουλάχιστον 21 πολιτείες του Μεξικού και δραστηριοποιείται σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ
Χαος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο
REUTERS/Stringer

Στο απόλυτο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο, του βαρόνου ναρκωτικών που είχε επικηρυχθεί για 15 εκατ. δολάρια. Τουρίστες παραμένουν εγκλωβισμένοι και ο φόβος για αντίποινα είναι ορατός.

Ο στρατός στο Μεξικό σκότωσε την Κυριακή (22.02.2026) τον πιο ισχυρό αρχηγό καρτέλ της χώρας και έναν από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες των ΗΠΑ. Η δολοφονία του βαρόνου των ναρκωτικών προκάλεσε αντίδραση από τα μέλη του καρτέλ τα οποία εξαπέλυσαν κύμα βίας σε ολόκληρο το Μεξικό.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, «El Mencho», συνελήφθη στην Ταπάλπα του Χαλίσκο, όπου τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επιχείρηση και πέθανε καθ’ οδόν προς την Πόλη του Μεξικού.

Κενό ηγεσίας και φόβοι για νέο κύκλο βίας στο Μεξικό

Παραμένει ασαφές ποιος θα αναλάβει τη θέση του «Ελ Μέντσο». Το καρτέλ έχει παρουσία σε τουλάχιστον 21 πολιτείες του Μεξικού και δραστηριοποιείται σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη DEA, ενώ διαθέτει και διεθνή εμβέλεια.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι:

Αν η ηγεσία περάσει σε συγγενείς του, η βία πιθανότατα θα συνεχιστεί.

Αν επικρατήσουν άλλες φατρίες, ίσως υπάρξει προσωρινή αποκλιμάκωση.

Ο μεγαλύτερος φόβος είναι η μετάβαση σε αδιάκριτη «ναρκοτρομοκρατία», με επιθέσεις τύπου Κολομβίας της δεκαετίας του 1990, όπως βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες και επιθέσεις σε αεροσκάφη.

Ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για κρίσιμη στιγμή για το Μεξικό και τις ΗΠΑ, καθώς μέσω στενής συνεργασίας μπορούν να επιχειρήσουν αποφασιστικό πλήγμα κατά των καρτέλ.

Πολλοί τουρίστες που βρίσκονται στο Μεξικό παραμένουν εγκλωβισμένοι, καθώς δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των επεισοδίων και αρκετές είναι οι χώρες που εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τους πολίτες τους.

Επίσης αρκετές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς το Πουέρτο Βαγιάρτα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συμβούλεψε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Μεξικό να μην βγαίνουν έξω και να μείνουν στα ξενοδοχεία τους.

Ανάλογες προειδοποιήσεις εξέδωσαν και άλλες χώρες για τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Μεξικό. Καναδάς, Βρετανια, Αυστραλία, Ινδία, Κίνα έβγαλαν σχετικές ανακοινώσεις.

 

Απαγόρευση κυκλοφορίας, κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια

Η νύχτα στο Πουέρτο Βαγιάρτα ήταν ήσυχη, ενώ σε όλη την πόλη ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα σχολεία και τα καταστήματα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, όπως ανέφερε στο CNN ένας Αμερικανός κάτοικος της περιοχής.

Ο Ντέιβιντ Μπαρ Ταλ δήλωσε ότι είδε μαύρους καπνούς από φωτιά και άκουσε εκρήξεις κοντά στο σπίτι του.

«Τώρα είναι μεσάνυχτα. Είναι ήσυχα εδώ και αρκετή ώρα. Δεν υπάρχουν εκρήξεις, δεν υπάρχουν αυτοκίνητα που να καίγονται», είπε, μετά από μια μέρα δράσεων που χαρακτήρισε «ταραχώδη».

«Αλλά και αύριο, έχουμε ακούσει ότι θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας», είπε. «Όλοι θα μείνουν στα σπίτια τους. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, ούτε οι τράπεζες».

Την ίδια ώρα κλειστά είναι τα σχολεία και πανεπιστήμια σε πολιτείες του Μεξικού. «Προκειμένου να προστατεύσουμε τα παιδιά, τους νέους και τους δασκάλους μας στο Χαλίσκο, αποφάσισα ότι τα μαθήματα με φυσική παρουσία θα ακυρωθούν αύριο στην πολιτεία (…) Έχω επίσης διατάξει την ακύρωση των μαζικών εκδηλώσεων την Κυριακή σε όλη την πολιτεία», δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους.

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Τραμπ

Η εξόντωση του «Ελ Μέντσο» θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα για τη μεξικανική κυβέρνηση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τη διοίκηση Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε απειλήσει με δασμούς ή ακόμη και μονομερή στρατιωτική δράση, εάν το Μεξικό δεν εντείνει τον αγώνα κατά των καρτέλ.

Ο Οσεγκέρα Θερβάντες αντιμετώπιζε πολλαπλές διώξεις στις ΗΠΑ, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προσφέρει 15 εκατ. δολάρια για τη σύλληψή του. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το καρτέλ του, μαζί με άλλα, ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, συνεχάρη μέσω X τις μεξικανικές δυνάμεις, ενώ ο πρώην επικεφαλής διεθνών επιχειρήσεων της DEA, Μάικ Βίτζιλ, τόνισε ότι το Μεξικό έστειλε «ισχυρό μήνυμα» στην Ουάσινγκτον.

