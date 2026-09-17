Το Μουσείο Σχολικής Ζωής του δήμου Χανίων απέκτησε νέα μόνιμη έκθεση

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής του δήμου Χανίων παρουσίασε τη νέα του μόνιμη έκθεση ιστορικών τεκμηρίων και έργων τέχνης με τίτλο «Σαν ερώτημα ανοιχτό», προσκαλώντας το κοινό σε μια διαφορετική περιήγηση στην ιστορία της εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Μαρία Δρακάκη, ιδρυτικό μέλος του Μουσείου και Πολιτισμική Αναλύτρια.

Τα εγκαίνια της νέας μόνιμης έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:30, στο Μουσείο Σχολικής Ζωής δήμου Χανίων, στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου. Την τελετή εγκαινίων θα ακολουθήσει τριήμερο δράσεων, με αναλυτικό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

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Η νέα έκθεση αναπτύσσεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες διακρίνονται αρχικά μέσα από έναν ιδιαίτερο χρωματικό κώδικα:

Ενότητα του Χρωματικού Κύκλου

Ενότητα «Άσπρο – Μαύρο»

Ενότητα «Μπλε Διάσταση»

Ενότητα των Βασικών Χρωμάτων

Οι τέσσερις ενότητες δεν αποτελούν απλώς διαφορετικές «στάσεις» της έκθεσης. Συνδέονται μεταξύ τους μέσα από επιλεγμένα αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια από τη συλλογή του Μουσείου, τα οποία δημιουργούν έναν ενιαίο εκθεσιακό διάλογο γύρω από την εκπαιδευτική κληρονομιά.

Παράλληλα, σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται έργα σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Τα έργα αυτά λειτουργούν ως «συγκινησιακές άγκυρες», δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στο σχολικό παρελθόν και το παρόν και βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει τα ιστορικά τεκμήρια με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα.

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Στόχος της έκθεσης είναι το Μουσείο να αποτελέσει μια ζωντανή και διαρκώς προσβάσιμη «θύρα» προς τον οπτικό πολιτισμό και την πολιτισμική δημοκρατία. Η έκθεση δίνει έμφαση στην ελεύθερη περιήγηση, την προσωπική ανακάλυψη και τη διά βίου μάθηση, επιτρέποντας σε κάθε επισκέπτη να δημιουργήσει τη δική του διαδρομή και να δώσει τα δικά του νοήματα στα εκθέματα.

Ακολουθώντας την αρχιτεκτονική δομή του παλιού διδακτηρίου και αξιοποιώντας δημιουργικά στοιχεία της υλικοτεχνικής του υποδομής, η έκθεση διαμορφώνεται ως ένα Μουσείο εμπειρίας και ελεύθερης περιήγησης. Δεν υπάρχει μία προκαθορισμένη πορεία:

ο επισκέπτης κινείται ελεύθερα στον χώρο και ανακαλύπτει αντικείμενα, εικόνες και έργα τέχνης μέσα από μια μη γραμμική και πολυαισθητηριακή εμπειρία.

Οι θεματικές ενότητες

«Άσπρο – Μαύρο»

Η ενότητα αναδεικνύει την αυθεντικότητα της ασπρόμαυρης φωτογραφίας μέσα από σπάνια στιγμιότυπα της σχολικής ζωής. Τα ξύλινα θρανία μεταφέρουν το βίωμα μιας άλλης εποχής, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να «συνομιλήσουν» με σημαντικές μορφές της παιδείας και του πολιτισμού.

«Μπλε Διάσταση»

Τρισδιάστατες θεματικές ετικέτες και προθήκες συνυπάρχουν με μπλε στερεά, δημιουργώντας σημεία επαφής και προβληματισμού. Το μπλε του καρμπόν, της σχολικής ποδιάς και του χαρτιού, που έντυνε βιβλία, τετράδια και υπηρεσιακά βιβλία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της ενότητας.

Μικρά και συχνά υποτιμημένα αντικείμενα της σχολικής ζωής, αλλά και παραδοσιακά παιχνίδια, αποκτούν νέα θέση και σημασία, αναδεικνύοντας πλευρές της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής μνήμης.

«Βασικά Χρώματα» – Εργαστήριο Σύνθεσης Τεχνών και Οπτικοακουστικής Παιδείας (ΜΕΛΙΝΑ LAB)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το όραμα της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη για την εξοικείωση των παιδιών με τον πολιτισμό.

Μέσα από μια σπάνια τυπολογία πρωτογενών ιστορικών πηγών, που παρουσιάζονται σε φωτεινά κάδρα, αναδεικνύεται η δεκάχρονη εφαρμογή του εθνικού προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η σημαντική περίοδος γενίκευσης και ολοκλήρωσής του στα Χανιά.

Η υλική και άυλη παρακαταθήκη του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός» διαπερνά, άλλωστε, το σύνολο της νέας έκθεσης. Μέσα από τα εκθέματα και τα ερμηνευτικά μέσα, το Μουσείο δεν επιδιώκει να επιβάλει μία συγκεκριμένη ανάγνωση, αλλά να ενθαρρύνει την παρατήρηση, τη σύνδεση, την κριτική σκέψη και την προσωπική ερμηνεία.

Παναγιώτης Σημανδηράκης: Απευθύνεται σε κάθε πολίτη

«Το Μουσείο Σχολικής Ζωής του Δήμου Χανίων αποτελεί έναν σημαντικό χώρο μνήμης, γνώσης και πολιτισμού. Με τη νέα μόνιμη έκθεση “Σαν ερώτημα ανοιχτό” επιχειρούμε να δώσουμε σε αυτή τη μνήμη μια νέα, σύγχρονη διάσταση, δημιουργώντας έναν χώρο, που δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία της εκπαίδευσης, αλλά σε κάθε πολίτη, κάθε ηλικίας.

Η συνύπαρξη των ιστορικών τεκμηρίων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία δημιουργεί έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Παράλληλα, η ελεύθερη περιήγηση και η δυνατότητα προσωπικής ανακάλυψης μετατρέπουν την επίσκεψη στο Μουσείο σε μια ζωντανή εμπειρία.

Θέλω να συγχαρώ την επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρία Δρακάκη, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για τη δημιουργία της. Καλώ τους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας, να γνωρίσουν από κοντά τη νέα έκθεση και να ανακαλύψουν μέσα από αυτήν κομμάτια της συλλογικής μας μνήμης, αλλά και νέα ερωτήματα για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνία», τόνισε ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Γιάννης Γιαννακάκης: Ένας χώρος όπου ο παρελθόν “μιλά” με το παρόν

«Το Μουσείο Σχολικής Ζωής ανανεώνει την παρουσία του στον πολιτιστικό χάρτη των Χανίων με μια έκθεση, που επιχειρεί να δει τη σχολική μνήμη με διαφορετικό τρόπο. Η νέα μόνιμη έκθεση “Σαν ερώτημα ανοιχτό” συνδυάζει ιστορικά τεκμήρια, αντικείμενα της καθημερινής σχολικής ζωής και σύγχρονα έργα τέχνης, δημιουργώντας έναν χώρο όπου το παρελθόν συνομιλεί διαρκώς με το παρόν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έκθεση δεν επιβάλλει στον επισκέπτη μία συγκεκριμένη διαδρομή ή μία μοναδική ερμηνεία. Αντίθετα, του δίνει την ελευθερία να παρατηρήσει, να ανακαλύψει, να θυμηθεί και να προβληματιστεί.

Με αυτόν τον τρόπο, το Μουσείο γίνεται ένας χώρος ανοιχτός στην κοινωνία, στη γνώση, στην τέχνη και στη δημιουργικότητα. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της νέας έκθεσης και ιδιαίτερα τη Μαρία Δρακάκη για την επιμέλεια και τη δημιουργική της συμβολή. Ας επισκεφθούμε όλοι το Μουσείο, ώστε να γνωρίσουμε αυτή τη νέα, ξεχωριστή εκθεσιακή εμπειρία», τόνισε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης.

Μαρία Δρακάκη: Αυτός είναι ο στόχος

«Το εκθεσιακό αφήγημα δομήθηκε με βάση τους αρχές τους παιδαγωγικής και πολιτισμικής επικοινωνίας, προκειμένου να οδηγήσει στην κριτική συνειδητοποίηση του εαυτού και του κόσμου κάθε επισκέπτη. Μέλημά τους είναι το Μουσείο, με το νέο εκθεσιακό του αφήγημα, να ενεργοποιεί πολλαπλές αναγνώσεις αβίαστα, προσφέροντας στα δρώντα πρόσωπα – επισκέπτες τη δυνατότητα να ασκήσουν την ενεργητική τους αντίληψη σε ένα ευρύτερο, συστημικό πολιτισμικό και παιδευτικό πλαίσιο, ώστε να συνδεθούν μαζί του και να επιστρέφουν ξανά με νέες ιδέες και νοήματα», τόνισε η επιμελήτρια Μαρία Δρακάκη.

Πληροφορίες

Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων

Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Νεροκούρου, Χανιά

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη 9.00 – 13.00

Τετάρτη 9.00 – 18.00

Πέμπτη 9.00 – 13.00

Σάββατο 11.00 – 15.00

Για πληροφορίες και οργάνωση επισκέψεων:

Τηλ.: 28213 41613

Email: politismos@chania.gr