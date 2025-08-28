Το ΥΠΕΞ καταδικάζει τη φονική ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ακόμη μία επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, θυμίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών, δεν θα λήξει εύκολα.

Από την φονική επίθεση της Ρωσίας, στο Κίεβο, έχασαν τη ζωή τους 19 άτομα, με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει αποτροπιασμό, να καταδικάζει απερίφραστα την επιθετικότητα της Μόσχας και να στηρίζει την Ουκρανία.



Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ, το ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, η οποία σκότωσε αθώους πολίτες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της αντιπροσωπείας της ΕΕ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ουκρανία και τον λαό της».

We offer our sincere condolences to the families of the victims and unequivocally condemn this blatant violation of International Law.



Greece stands in full solidarity with Ukraine and its people. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 28, 2025

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή την επίθεση αυτή από τη Ρωσία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το απόγευμα της Πέμπτης 28.08.2025.