Ο Ζελένσκι «βλέπει» το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας την επόμενη εβδομάδα – Θέλει συμμετοχή της Τουρκίας

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να προσπαθεί να συμμαχήσει με όσο περισσότερους ηγέτες μπορεί για να επιτευχθεί μία ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία που να μην χρήζει την παραχώρηση εδαφών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένει ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα καθορισθεί την επόμενη εβδομάδα, για να σταματήσει η ρωσική επιθετικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό ο ουκρανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την οποία συζήτησε εκτενώς το ζήτημα της ρωσικής επιθετικότητας.

«Οι σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας εργάζονται τώρα πάνω σε κάθε συγκεκριμένο στοιχείο και ολόκληρο το πλαίσιο θα είναι έτοιμο εγγράφως την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ επισκέφθηκε σήμερα την Τουρκία για να ζητήσει το θέμα, όπως και τη διμερή αμυντική συνεργασία, δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω ανάρτησης του στο Facebook.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στις συνομιλίες «για να διερευνηθεί» η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στην διασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Άγκυρα από πλευράς της, χαιρέτισε τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι θα συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Η συνομιλία ήρθε μετά τη μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας στην οποία σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι και επλήγει μεταξύ άλλων και μία τουρκική επιχείρηση.