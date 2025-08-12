Τούρκος με ερυθρά αγγελία της Interpol πιάστηκε στην Θεσσαλονίκη: Είχε καταδικαστεί για ναρκωτικά

Για εμπόριο, προμήθεια και χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών κατηγορούνταν ο Τούρκος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τούρκος καταζητούμενος με την ερυθρά αγγελία της Interpol, είχε καταδικαστεί στην χώρα του για τις παραπάνω υποθέσεις. Μέλη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατάφεραν να τον συλλάβουν στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025).

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη και χάρης στη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.