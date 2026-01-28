Ελλάδα

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των 7 Ελλήνων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο

Με το που ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική ταυτοποίηση αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών - Το χρονικό της τραγωδίας και η κατάσταση υγείας των 3 τραυματιών
Από έγγραφα που βρέθηκαν ανάμεσα στα συντρίμμια του μοιραίου βαν, ταυτοποιήθηκαν σήμερα (28.01.2025) οι σοροί των 7 Ελλήνων και οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στον «δρόμο του διαβόλου» στη Ρουμανία μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που είχαν και το οποίο συγκλόνισε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ανείπωτος ο πόνος που προκάλεσε ο χαμός των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, όταν το βανάκι που νοίκιασαν από την Ελλάδα συγκρούστηκε με φορτηγό σε γνωστό δρόμο – καρμανιόλα της Ρουμανίας. Οι 10 νεαροί οπαδοί, ξεκίνησαν από την Κατερίνη οδικώς, θέλοντας να δουν από κοντά την ομάδα τους να αγωνίζεται στη Γαλλία με τη Λιόν για το Europa League. Η λατρεία τους για την ομάδα και αυτό το ταξίδι, έμελλε εν τέλει να κοστίσει τη ζωή σε 7 από αυτούς.

Οι υπόλοιποι 3 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως οι σοροί αναμένεται να επαναπατριστούν με C-130, όταν όμως ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική ταυτοποίηση.

Και οι 7 νεκροί ήταν νεαρής ηλικίας, με τον μεγαλύτερο να είναι μόλις 30 χρόνων.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μίλησε στον ΣΚΑΪ εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και στον ΠΑΟΚ και τονίζοντας πως το ΥΠΕΞ και η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία έχουν αναλάβει όλες τις διαδικασίες για τον άμεσο επαναπατρισμό των σορών και την επιστροφή των τραυματιών.

Σχετικά με τους 3 τραυματίες, ανέφερε πως μεταφέρθηκαν σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρουμανίας, με την κατάσταση της υγείας τους να βελτιώνεται σταδιακά, παρά το γεγονός πως ο ένας από αυτούς είναι πολυτραυματίας.

Η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας κήρυξε 3ήμερο πένθος για τους 7 Έλληνες που σκοτώθηκαν ενώ οπαδοί του ΠΑΟΚ άφησαν κασκόλ της ομάδας τους και λουλούδια, στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

Πώς σκοτώθηκαν οι 7 Έλληνες οπαδοί

Το τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Τρίτης όταν ο οδηγός του βαν που μετέφερε τους οπαδούς, προσπάθησε να κάνει νόμιμη προσπέραση στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70.

Όπως φαίνεται στα σοκαριστικά πλάνα, το βανάκι κατευθύνεται προς το κόκκινο φορτηγό που κινείται στο αντίθετο ρεύμα και εν τέλει πέφτει πάνω του με αποτέλεσμα το όχημα των οπαδών να καταστραφεί ολοσχερώς.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα λίγα σίδερα και πλαστικά του αυτοκίνητου που απέμειναν, εκτοξεύτηκαν μέτρα μακριά. Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια, σκόνη ενώ ουρλιαχτά ακούγονταν από τους υπόλοιπους οδηγούς αλλά και από τον Έλληνα τραυματία που κάλεσε αμέσως τις αρχές.

Τα ερωτήματα πολλά και αναπάντητα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο. Οπαδός του ΠΑΟΚ που επέζησε από το τροχαίο στη Ρουμανία, αποκάλυψε πως «κλείδωσε» το τιμόνι και για αυτό ο οδηγός δεν πρόλαβε να το στρίψει για να αποφύγει τη σύγκρουση.

