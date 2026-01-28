Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Οι τραυματίες είναι αιμοδυναμικά σταθεροί», λέει ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στον αυτοκινητόδρομο Ε-70, έξω από το Λούγκοζ της Ρουμανίας, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας της χώρας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Έλληνα υπουργό Υγείας, ώστε να υπάρχει συντονισμός και πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών που βρίσκονταν μέσα στο μοιραίο μαύρο βαν την ώρα της σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή στους 7 φίλους τους.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο υπουργό Υγείας, τρεις ασθενείς, ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα.

Μετά την αξιολόγηση της κατάστασής τους στη Μονάδα Υποδοχής Επειγόντων Περιστατικών, έγινε εισαγωγή των ασθενών ως εξής:

Ένας ασθενής στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria), με πολλαπλά πολυτραύματα και αμφόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

Ένας ασθενής στην Ορθοπεδική, με κάταγμα ιερού οστού

Ένας ασθενής στο Νευροχειρουργικό, με ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυθλάσεις.

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό διαρκή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική τους κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται στενά από ιατρικές ομάδες», αναφέρει ο κ. Ρογκομπέτε και εκφράζει τις ευχαριστίες του στο ιατρικό προσωπικό για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο χθεσινό τροχαίο, εξέφρασε, χθες Τρίτη 27.01.2026, με ανάρτησή του στα social media, και ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ιλίε Μπολογιάν.