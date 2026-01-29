Ελλάδα

Τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στις 16:30 αναμένονται στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των επτά αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου

Πλήθος κόσμου θα μαζευτεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να συνοδεύσει τα θύματα της τραγωδίας
Λουλούδια και κεριά
Λουλούδια και κεριά στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βιώνει ακόμα μία τραγωδία, με την απώλεια των επτά οπαδών του, μετά το τροχαίο στη Ρουμανία και σήμερα (29/01/26) στις 16:30 αναμένεται να καταφτάσει το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, με τις σωρούς των θυμάτων.

Οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ανακοινώσει ότι θα βρίσκονται εκεί για να συνοδεύσουν τις σορούς των νεκρών οπαδών μέχρι την Τούμπα, για να βρεθούν για τελευταία φορά στο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας, για την οποία έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα.

Η οδύνη είναι μεγάλη, όχι μόνο στις τάξεις του ΠΑΟΚ, αλλά και συνολικά σε όλους τους Έλληνες και όλοι περιμένουν να αποχαιρετήσουν τα αδικοχαμένα παιδιά, που ήταν όλα από 20 έως 30 ετών.

