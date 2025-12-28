Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο οδηγός που έπεσε σε γκρεμό 70 μέτρων

Συναγερμός σήμανε σήμερα (28.12.2025) στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ στα Χανιά μετά από πληροφορίες για όχημα που έπεσε στο γκρεμό στην περιοχή της Πέτρας Σελί.

Ειδικότερα, ένας 65χρονος έχασε – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – τον έλεγχο του οχήματός του και βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να πέσει σε γκρεμό περίπου 70 μέτρων σε περιοχή λίγο έξω από το χωριό Σέμπρωνα στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το kriti360, ο οδηγός με καταγωγή από το Σέλινο έχασε τελικά την ζωή του από την πτώση στο γκρεμό, που σημειώθηκε χθες Σάββατο (27.12.2025), όπως διαπιστώθηκε από το γεγονός ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του το προηγούμενο βράδυ.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο δυστύχημα στην περιοχή της Πέτρας Σελί

Κάποιος διερχόμενος οδηγός είδε το αυτοκίνητο στο βάθος του γκρεμού το μεσημέρι της Κυριακής (28.12.2025) και ειδοποίησε τις αρχές.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης αναπτύχθηκαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 15 άνδρες καθώς και ένα τμήμα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).