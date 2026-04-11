Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή μια γυναίκα από τη φωτιά στο διαμέρισμα

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη στην οδό Ιωνίας ενώ υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο, με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά δυστυχώς η πληροφορία αυτή ήταν αληθής, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

Από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και ολοκληρώνουν την κατάσβεση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.