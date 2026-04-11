Ελλάδα

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή μια γυναίκα από τη φωτιά στο διαμέρισμα

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη στην οδό Ιωνίας
Κλαούντιο Σούμπασι

Μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/04/2026).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη στην οδό Ιωνίας ενώ υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο, με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Τελικά δυστυχώς η πληροφορία αυτή ήταν αληθής, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας. 

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

Από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και ολοκληρώνουν την κατάσβεση. 

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
104
82
55
55
Newsit logo
Newsit logo