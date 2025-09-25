Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» λέει κάτοικος της περιοχής

Μια τραγωδία που δεν τη χωράει ο ανθρώπινος νους διαδραματίστηκε στην περιοχή Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας, όταν μια 58χρονη οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 11χρονο μαθητή, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την επιχείρηση του πατέρα του.

Το σοκαριστικό τροχαίο, που έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της περιοχής, σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 στην οδό 49 Μαρτύρων στην Ηγουμενίτσα, την ώρα που ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού διέσχιζε τη διάβαση των πεζών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 11χρονος είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε φύγει νωρίτερα από το σχολείο του, προκειμένου να μεταβεί στην επιχείρηση που διαθέτει ο πατέρας του στην περιοχή.

Η διάβαση από την οποία προσπάθησε να περάσει βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα του πατέρα του.

Τότε, το όχημα που οδηγούσε η 58χρονη έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός. Τα ουρλιαχτά των γονιών του, αλλά και οι εκκλήσεις για βοήθεια από τους κατοίκους ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο αρχικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών της Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο στη 1 παρά 10 το μεσημέρι το αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή.

«Είδα το παιδάκι κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου»

«Το ατύχημα έγινε ούτε ένα μέτρο από τη διάβαση πεζών. Το παιδάκι ήταν στο σχολείο, αισθάνθηκε μια αδιαθεσία και έφυγε από το μάθημα. Άκουσα τις φωνές όταν έγινε το ατύχημα, βγήκα έξω και είδα το παιδάκι να βρίσκεται κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Δεν μπορούσαν να τον βγάλουν. Οι γονείς του ήταν εκεί, ούρλιαζαν από τον πανικό τους, χτυπιόντουσαν, ξάπλωσαν κάτω στον δρόμο», αναφέρει στο newsit.gr ιδιοκτήτης καταστήματος της περιοχής.

Η οικογένεια, εκτός από το 11χρονο αγόρι, έχει ακόμη δύο παιδιά, εκ των οποίων ένα κοριτσάκι που ήταν δίδυμο με το αγοράκι που έχασε τη ζωή του.

Η 58χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο έχει συλληφθεί. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.