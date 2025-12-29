Ελλάδα

Τραγωδία στην Καλαμπάκα: Νεκρά δυο αδέρφια από αναθυμιάσεις

Πρόκειται για μία γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών
Σοκ στην Κρύα Βρύση στην Καλαμπάκα καθώς δυο αδέρφια βρέθηκαν νεκρά την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου από αναθυμιάσεις από την ξυλόσομπα που είχαν στο σπίτι τους.

Πρόκειται για μία γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, πιθανότατα προερχόμενες από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση στο σπίτι τους στην Κρύα Βρύση στην Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr κάτοικοι του χωριού ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν τα δύο αδέρφια χωρίς τις αισθήσεις τους.

