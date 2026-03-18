Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από προβολέα αθλητικών εγκαταστάσεων και σκοτώθηκε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση από μεγάλο ύψος σε γήπεδο της περιοχής των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη (18.03.2026), όταν άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, αγνώστων στοιχείων, φέρεται να έπεσε από προβολέα που βρίσκεται πίσω από το γήπεδο στην Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός.

Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο εξετάζουν τα αίτια της πτώσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, το οποίο διερευνά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του δυστυχήματος.