Τραγωδία στο Blue Star Chios: Φωτογραφία της συρόμενης πόρτας στο γκαράζ του πλοίου που συνέθλιψε τον 20χρονο ναυτικό

Βαθιά θλίψη προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος 20χρονου ναυτικού του Blue Star Chios – ο άτυχος νέος συνεθλίβη από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου.

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24.09.2025) σε πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ο ναυτικός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μυστήριο αποτελεί το πώς δεν κατάλαβε τον επερχόμενο κίνδυνο, καθώς όπως φαίνεται και από τα πλάνα που εξασφάλισε και παρουσίασε σήμερα (24.09.2025) το Live News, στην πόρτα υπάρχει και ηχητική ειδοποίηση.

Τι έγινε στο πλοίο; Πώς και γιατί βρέθηκε ο 20χρόνος εγκλωβισμένος στη συρόμενη πόρτα;

Ο 20χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα πιο αδιανόητο είναι το παιχνίδι της μοίρας, καθώς ο 20χρονος έχασε τη ζωή του την ημέρα των γενεθλίων του.

«Φοβόταν λίγο»

Ξάδελφος του 20χρονου ναυτικού μίλησε αποκλειστικά στο Live News:

«Τον έπιασε η πόρτα, η υδατοστεγής πόρτα. Δέκα ημέρες είχε πάει. Είχε πάει σε μία ιδιωτική σχολή, πήγε εκεί να δουλέψει, να ξεκινήσει από εκεί. Να ξεκινήσει να κάνει εκεί τη δουλειά του.

Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ καλό παιδί, είναι ένα κομμάτι μάλαμα. Tι να σας πω τώρα; Ότι πριν από δέκα ημέρες, πριν φύγει, ήμασταν μαζί και τρώγαμε και πίναμε. Τι να σας πω;

Ότι δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα; Όλοι είμαστε χαμένοι, δεν ξέρουμε τι γίνεται, πραγματικά. Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο, λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι και όλα αυτά αλλά ήθελε πολύ να πάει. Είχε μιλήσει με ένα φιλαράκι μου πολύ καλό, μίλησε μαζί του βιντεοκλήση ”πώς είναι;” του λέει, λέει: ”φίλε είδες; Αντέχω”. Γιατί όταν ξεκίνησε να πηγαίνει έλεγε: ”μήπως δεν αντέξω;” αλλά τελικά είπε: ”είδες; Αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ”», είπε ο ξάδελφός του.

Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

«Ο 20χρονος άνοιξε λίγο την πόρτα αλλά δε χώρεσε, προσπάθησε να την ανοίξει όλη αλλά η πόρτα έκλεισε», είπε στο Live News, ο διεθνής πραγματογνώμονας Νίκος Σπανός.

Οι συνάδελφοι και οι οικείοι του είναι απαρηγόρητοι και βάζουν αμείλικτα ερωτήματα. Κατά πόσο ήταν εξοικειωμένος με τον χειρισμό της πόρτας; Είχε εκπαίδευση;