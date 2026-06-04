Ελλάδα

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα – Δύτες απεγκλώβισαν τη σορό του

Το ταξί ανασύρθηκε από γερανό με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυτοκτονία
Ταξί έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά
Το ταξί που ανελκύστηκε στο λιμάνι του Πειραιά
Κλαούντιο Σούμπασι
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Νεκρός ανασύρθηκε ένα 59χρονος άνδρας που έπεσε με ταξί το λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026) μετά από μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού.

Το ταξί έπεσε στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά λίγο μετά τις 8 το πρωί και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε στη θάλασσα. Με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Αμέσως στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή έφτασε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.

Δύτες κατάφεραν και έβγαλαν τον άνδρα μέσα από το ταξί, αλλά ήταν αργά, καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Από το σημείο τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

Ταξί έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά

Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα στην περιοχή έφτασε και γερανοφόρο όχημα.

Το σημείο στο οποίο έχει πέσει το ταξί στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάνω από 8 μέτρα βάθος με το γερανοφόρο να ξεκινά την ανέλκυση του αυτοκινήτου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά.

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