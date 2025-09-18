Τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένης: «Αυτοί που την τρακάρανε, πέσανε από πίσω της με μεγάλη ταχύτητα» λέει ο γιος της νεκρής 64χρονης

Μία νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την καραμπόλα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.09.2025). Σε κατάσταση σοκ, ο γιος της 64χρονης που έχασε τη ζωή της είπε ότι η μητέρα του επέστρεφε σπίτι από μία επίσκεψη.

Ο γιος της άτυχης γυναίκας που σκοτώθηκε μετά την καραμπόλα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης ανέφερε πως η μητέρα του οδηγούσε πάντα πολύ ήρεμα και σωστά, δεξιά συνήθως, σχεδόν πάντα, και ότι ποτέ δεν είχε τρέξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έπαιρνα τηλέφωνο μία ώρα μετά από όταν έγινε (το δυστύχημα) τη μητέρα μου, το βράδυ, και μετά από κάμποση ώρα απάντησε ένας αστυνομικός στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι στο Ασκληπιείο Βούλας και πήγα κατευθείαν εκεί. Επέστρεφε σπίτι από μία επίσκεψη. Φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα ότι αυτοί που την τρακάρανε, πέσανε από πίσω της με μεγάλη ταχύτητα, γι’ αυτό και είναι τόσο άδικο. Ήταν πολύ δραστήρια. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, μόνο προσέφερε, δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, ούτε είχε να πει κάτι κακό για κάποιον. Γενικά στον δρόμο οδηγούσε πάντα πολύ ήρεμα και σωστά, δεξιά συνήθως, σχεδόν πάντα. Ποτέ δεν έχει τρέξει. Αυτήν την στιγμή είμαι σε κατάσταση σοκ».

«Είμαι σε κατάσταση σοκ»

«Δεν μπορώ να ηρεμήσω από το πρωί. Δεν ξέρω αν περίμενε στο φανάρι, αλλά δεν το ”πατούσε” ποτέ. Είμαι βέβαιος ότι πήγαινε με φυσιολογική ταχύτητα», λέει συγγενής της γυναίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκλειστικά στο Live News μιλούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο:

«Το παιδί είναι ζαλισμένο τώρα, είναι όλα μια χαρά. Είναι καλά, δεν θυμάται τίποτα, τίποτα απολύτως», αναφέρει ο πατέρας του συνοδηγού του 21χρονου που οδηγούσε το τζιπ.

«Καλά είμαι, έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, πήγα και εγώ στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, ήμουν κανονικά στη λωρίδα και πετάχτηκε ένα αμάξι», λέει από την πλευρά του ο 21χρονος.

Από την πλευρά του, ο οδηγός του ταξί, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, σημειώνει:

«Έγινε μία καραμπόλα. Εγώ ήμουν στο ταξί, δεν έχω δει τίποτα, τίποτα απολύτως, άκουσα ένα τράνταγμα και βρέθηκα τραυματίας. Δεν κατάλαβα τίποτα, ένα μπουμ άκουσα, πολύ δυνατό και βρέθηκα με αυτήν την ιστορία».

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα η Τροχαία, ενώ οι τραυματίες καθώς και οι συγγενείς της αδικοχαμένης 64χρονης προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ.

Το βίντεο του θανατηφόρου δυστυχήματος στη Βουλιαγμένης

Σε βίντεο – ντοκουμέντο, έχει καταγραφεί η στιγμή της φονικής καραμπόλας επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή της η 64χρονη.

Στο ντοκουμέντο αποτυπώνεται η στιγμή που το ΙΧ το οποίο οδηγούσε ένας 21χρονος, πέφτει πάνω στο όχημα της γυναίκας. Το χτύπημα είναι συντριπτικό, με το αυτοκίνητο της 64χρονης να καταλήγει στη μία πλευρά του δρόμου, ενώ το τζιπ του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Από τη σύγκρουση, η 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Άλλο ένα ΙΧ καθώς και ένα ταξί, εμπλέκονται επίσης στην καραμπόλα. Γεμάτο συντρίμμια είναι το σημείο της σύγκρουσης μετά το δυστύχημα, με την Τροχαία να εξετάζει τις ταχύτητες των οδηγών και τα αίτια του τροχαίου.

Μία πληροφορία αναφέρει πως το αυτοκίνητο της γυναίκας ήταν σταματημένο στο φανάρι πριν τη σύγκρουση.